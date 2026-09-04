Іспанія готує нову партію ракет для українських Patriot
Київ • УНН
Іспанія збільшить постачання Україні ракет для систем Patriot. Міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес підтвердив підготовку нової партії.
Іспанія збільшить постачання Україні ракет для систем протиповітряної оборони Patriot: готується нова партія. Про це під час зустрічі глав дипломатичних відомств Європейського Союзу в Ірландії 3 вересня заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, повідомляє Єврокомісія, передає УНН.
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Дана заява пролунала після зустрічі очільника МЗС Іспанії з його українським колегою Андрієм Сибігою 2 вересня. Він додав, що Іспанія одна з перших завжди відгукується на подібні запити.
Ми робимо це вже давно і будемо робити й надалі
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Голова дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що ЄС проводить роботу у тому числі з деякими країнами за межами блоку для нарощування поставок ППО для України.
Нагадаємо
Bloomberg повідомляло, що країни НАТО та Європейського Союзу тиснуть на Іспанію та Грецію, щоб вони надали Україні ракети-перехоплювачі до Patriot.
За словами людей, знайомих з цим питанням, "запити були зроблені влітку та включають можливість того, що Норвегія може купити ракети, перш ніж передати їх Україні".