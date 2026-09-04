Іспанія готує нову партію ракет для українських Patriot

росія атакувала Одесу, Запоріжжя та Кропивницький – є загиблий і постраждалі

Санкції проти росії застрягли в Конгресі США, голосування можуть відкласти до виборів

Британія і Франція обговорили запуск в Україні виробництва ракет SCALP

Повітряні сили вперше показали Skyranger 35, які Україна отримала таємно

Спеціально для України створили дешевий підводний дрон для ударів по російських кораблях і мостах

рф будує у Криму морський дроно-порт, під загрозою можуть опинитися Одеса та Миколаїв

Удари по НПЗ дедалі дорожче обходяться російському бюджету – нафтогазові доходи різко впали

Польща закликала ЄС вислати значну частину російських дипломатів

Будуть звільнені заступники керівників СБУ та ГУР - Зеленський про перестрілку в Києві