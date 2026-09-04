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Іспанія готує нову партію ракет для українських Patriot

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Іспанія збільшить постачання Україні ракет для систем Patriot. Міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес підтвердив підготовку нової партії.

Іспанія готує нову партію ракет для українських Patriot

Іспанія збільшить постачання Україні ракет для систем протиповітряної оборони Patriot: готується нова партія. Про це під час зустрічі глав дипломатичних відомств Європейського Союзу в Ірландії 3 вересня заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, повідомляє Єврокомісія, передає УНН.

Деталі

Дана заява пролунала після зустрічі очільника МЗС Іспанії з його українським колегою Андрієм Сибігою 2 вересня. Він додав, що Іспанія одна з перших завжди відгукується на подібні запити.

Ми робимо це вже давно і будемо робити й надалі

 - йдеться в заяві Хосе Мануеля Альбареса.

Додатково

Голова дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що ЄС проводить роботу у тому числі з деякими країнами за межами блоку для нарощування поставок ППО для України.

Нагадаємо

Bloomberg повідомляло, що країни НАТО та Європейського Союзу тиснуть на Іспанію та Грецію, щоб вони надали Україні ракети-перехоплювачі до Patriot.

За словами людей, знайомих з цим питанням, "запити були зроблені влітку та включають можливість того, що Норвегія може купити ракети, перш ніж передати їх Україні".

Євген Устименко

Війна в УкраїніСвіт
Війна в Україні
Ірландія
Андрій Сибіга
Кая Каллас
Європейська комісія
НАТО
MIM-104 Patriot
Європейський Союз
Норвегія
Греція
Іспанія
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