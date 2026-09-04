Испания готовит новую партию ракет для украинских Patriot

Испания увеличит поставки Украине ракет для систем противовоздушной обороны Patriot: готовится новая партия. Об этом во время встречи глав дипломатических ведомств Европейского Союза в Ирландии 3 сентября заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, сообщает Еврокомиссия, передает УНН.

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Это заявление прозвучало после встречи главы МИД Испании с его украинским коллегой Андреем Сибигой 2 сентября. Он добавил, что Испания всегда одной из первых откликается на подобные запросы.

Мы делаем это уже давно и будем делать и впредь - говорится в заявлении Хосе Мануэля Альбареса.

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Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас заявила, что ЕС проводит работу, в том числе с некоторыми странами за пределами блока, для наращивания поставок средств ПВО для Украины.

Напомним

Bloomberg сообщало, что страны НАТО и Европейского Союза оказывают давление на Испанию и Грецию, чтобы они предоставили Украине ракеты-перехватчики для Patriot.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, "запросы были сделаны летом и включают возможность того, что Норвегия может купить ракеты, прежде чем передать их Украине".