Испания готовит новую партию ракет для украинских Patriot
Киев • УНН
Испания увеличит поставки Украине ракет для систем Patriot. Министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес подтвердил подготовку новой партии.
Испания увеличит поставки Украине ракет для систем противовоздушной обороны Patriot: готовится новая партия. Об этом во время встречи глав дипломатических ведомств Европейского Союза в Ирландии 3 сентября заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, сообщает Еврокомиссия, передает УНН.
Подробности
Это заявление прозвучало после встречи главы МИД Испании с его украинским коллегой Андреем Сибигой 2 сентября. Он добавил, что Испания всегда одной из первых откликается на подобные запросы.
Мы делаем это уже давно и будем делать и впредь
Дополнительно
Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас заявила, что ЕС проводит работу, в том числе с некоторыми странами за пределами блока, для наращивания поставок средств ПВО для Украины.
Напомним
Bloomberg сообщало, что страны НАТО и Европейского Союза оказывают давление на Испанию и Грецию, чтобы они предоставили Украине ракеты-перехватчики для Patriot.
По словам людей, знакомых с этим вопросом, "запросы были сделаны летом и включают возможность того, что Норвегия может купить ракеты, прежде чем передать их Украине".