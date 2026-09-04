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The Washington Post

Испания готовит новую партию ракет для украинских Patriot

Киев • УНН

 • 942 просмотра

Испания увеличит поставки Украине ракет для систем Patriot. Министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес подтвердил подготовку новой партии.

Испания готовит новую партию ракет для украинских Patriot

Испания увеличит поставки Украине ракет для систем противовоздушной обороны Patriot: готовится новая партия. Об этом во время встречи глав дипломатических ведомств Европейского Союза в Ирландии 3 сентября заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, сообщает Еврокомиссия, передает УНН.

Подробности

Это заявление прозвучало после встречи главы МИД Испании с его украинским коллегой Андреем Сибигой 2 сентября. Он добавил, что Испания всегда одной из первых откликается на подобные запросы.

Мы делаем это уже давно и будем делать и впредь

 - говорится в заявлении Хосе Мануэля Альбареса.

Дополнительно

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас заявила, что ЕС проводит работу, в том числе с некоторыми странами за пределами блока, для наращивания поставок средств ПВО для Украины.

Напомним

Bloomberg сообщало, что страны НАТО и Европейского Союза оказывают давление на Испанию и Грецию, чтобы они предоставили Украине ракеты-перехватчики для Patriot.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, "запросы были сделаны летом и включают возможность того, что Норвегия может купить ракеты, прежде чем передать их Украине".

Евгений Устименко

Война в УкраинеНовости Мира
Война в Украине
Республика Ирландия
Андрей Сибига
Кайя Каллас
Европейская комиссия
НАТО
MIM-104 Patriot
Европейский Союз
Норвегия
Греция
Испания
Украина