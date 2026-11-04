Зеленський прибув до Мадрида для переговорів про посилення ППО
Київ • УНН
Президент проведе в Мадриді зустрічі щодо ППО, оборонної співпраці та виробництва. Також заплановані контакти з представниками США.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Мадрида, передає УНН.
Попереду важливі зустрічі та перемовини в Мадриді. Перший пріоритет – посилення ППО для України, захист наших людей, розвиток оборонної співпраці та виробництв. Вдячні Іспанії за надану допомогу. Готуємо нові кроки в підтримці
За його словами, цими днями також заплановані контакти з американською стороною.
Координуємося з партнерами, щоб досягти конкретних результатів у питаннях безпеки та подальших кроків до миру. Захист від російських ударів та відновлення миру потрібні. Дякую кожному, хто допомагає Україні
Німеччина запланувала 11,6 мільярда євро допомоги Україні у бюджеті на 2027 рік - Зеленський03.11.26, 21:35 • 4264 перегляди