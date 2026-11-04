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Зеленский прибыл в Мадрид для переговоров об усилении ПВО

Киев • УНН

 • 210 просмотра

Президент проведет в Мадриде встречи по вопросам ПВО, оборонного сотрудничества и производства. Также запланированы контакты с представителями США.

Зеленский прибыл в Мадрид для переговоров об усилении ПВО
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Мадрид, передает УНН.

Впереди важные встречи и переговоры в Мадриде. Первый приоритет — усиление ПВО для Украины, защита наших людей, развитие оборонного сотрудничества и производств. Благодарны Испании за оказанную помощь. Готовим новые шаги в поддержке 

— сообщил Зеленский.

По его словам, в эти дни также запланированы контакты с американской стороной.

Координируем свои действия с партнерами, чтобы достичь конкретных результатов в вопросах безопасности и дальнейших шагов к миру. Защита от российских ударов и восстановление мира необходимы. Спасибо каждому, кто помогает Украине 

— резюмировал глава государства.

Германия запланировала 11,6 миллиарда евро помощи Украине в бюджете на 2027 год — Зеленский03.11.26, 21:35 • 4240 просмотров

Антонина Туманова

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Испания
Мадрид
Владимир Зеленский
Украина