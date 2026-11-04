Зеленский прибыл в Мадрид для переговоров об усилении ПВО

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Мадрид, передает УНН.

Впереди важные встречи и переговоры в Мадриде. Первый приоритет — усиление ПВО для Украины, защита наших людей, развитие оборонного сотрудничества и производств. Благодарны Испании за оказанную помощь. Готовим новые шаги в поддержке — сообщил Зеленский.

По его словам, в эти дни также запланированы контакты с американской стороной.

Координируем свои действия с партнерами, чтобы достичь конкретных результатов в вопросах безопасности и дальнейших шагов к миру. Защита от российских ударов и восстановление мира необходимы. Спасибо каждому, кто помогает Украине — резюмировал глава государства.

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