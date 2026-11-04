Зеленский прибыл в Мадрид для переговоров об усилении ПВО
Киев • УНН
Президент проведет в Мадриде встречи по вопросам ПВО, оборонного сотрудничества и производства. Также запланированы контакты с представителями США.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Мадрид, передает УНН.
Впереди важные встречи и переговоры в Мадриде. Первый приоритет — усиление ПВО для Украины, защита наших людей, развитие оборонного сотрудничества и производств. Благодарны Испании за оказанную помощь. Готовим новые шаги в поддержке
По его словам, в эти дни также запланированы контакты с американской стороной.
Координируем свои действия с партнерами, чтобы достичь конкретных результатов в вопросах безопасности и дальнейших шагов к миру. Защита от российских ударов и восстановление мира необходимы. Спасибо каждому, кто помогает Украине
Германия запланировала 11,6 миллиарда евро помощи Украине в бюджете на 2027 год — Зеленский03.11.26, 21:35 • 4240 просмотров