Німеччина запланувала 11,6 мільярда євро допомоги Україні у бюджеті на 2027 рік - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський і Кльокнер обговорили підтримку енергетики та захист від російських ударів. У бюджеті Німеччини запланували 11,6 млрд євро Україні.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер. Під час зустрічі детально говорили й про фінансову підтримку України наступного року - у федеральному бюджеті Німеччини заплановано 11,6 мільярда євро допомоги для України, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
"Ми дуже цінуємо німецьке лідерство в захисті життів наших людей, у підтримці нашої енергетики та спільній роботі для того, щоб росія понесла відповідальність за цю свою війну", – наголосив Глава держави.
Президент поінформував про наслідки щоденних ударів росії по українських містах і громадах. Постійно мішенями рф є українська енергетика та логістика. Зараз дуже складна ситуація в нашій енергосистемі, серйозні відключення в багатьох регіонах.
За даними ОП, Зеленський і Кльокнер обговорили, як Німеччина може підтримати нашу енергетику та допомогти з додатковим захистом від російських ракетних і дронових ударів.
Під час зустрічі детально говорили й про фінансову підтримку України наступного року. Президент подякував за те, що у федеральному бюджеті Німеччини заплановано 11,6 мільярда євро допомоги для України.
Німеччина готує пакет військової допомоги для України - Зеленський03.11.26, 16:55 • 2998 переглядiв
"Ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше закінчити війну, але маємо бути готові захищати Україну та нашу незалежність. Дякую Німеччині за розуміння всіх наших потреб, і розраховуємо, що рішення буде ухвалене", – зазначив Глава держави.