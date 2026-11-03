Німеччина запланувала 11,6 мільярда євро допомоги Україні у бюджеті на 2027 рік - Зеленський

Володимир Зеленський і Юлія Кльокнер. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер. Під час зустрічі детально говорили й про фінансову підтримку України наступного року - у федеральному бюджеті Німеччини заплановано 11,6 мільярда євро допомоги для України, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

"Ми дуже цінуємо німецьке лідерство в захисті життів наших людей, у підтримці нашої енергетики та спільній роботі для того, щоб росія понесла відповідальність за цю свою війну", – наголосив Глава держави.

Президент поінформував про наслідки щоденних ударів росії по українських містах і громадах. Постійно мішенями рф є українська енергетика та логістика. Зараз дуже складна ситуація в нашій енергосистемі, серйозні відключення в багатьох регіонах.

За даними ОП, Зеленський і Кльокнер обговорили, як Німеччина може підтримати нашу енергетику та допомогти з додатковим захистом від російських ракетних і дронових ударів.

Під час зустрічі детально говорили й про фінансову підтримку України наступного року. Президент подякував за те, що у федеральному бюджеті Німеччини заплановано 11,6 мільярда євро допомоги для України.

Німеччина готує пакет військової допомоги для України - Зеленський

"Ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше закінчити війну, але маємо бути готові захищати Україну та нашу незалежність. Дякую Німеччині за розуміння всіх наших потреб, і розраховуємо, що рішення буде ухвалене", – зазначив Глава держави.