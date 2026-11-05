Іспанія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 437 мільйонів євро

У Мадриді Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом - Іспанія виділяє Україні новий пакет військової допомоги на 437 мільйонів євро, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

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Глава держави подякував Іспанії за послідовну допомогу й підтримку України впродовж усіх років цієї війни.

Президент висловив співчуття у зв’язку зі страшною трагедією на залізниці в іспанському Толедо, що забрала десятки життів.

"Щодня росія вбиває наших людей, і українці знають, наскільки кожна втрата життя болюча", – зазначив Володимир Зеленський.

Педро Санчес повідомив, що Іспанія виділяє Україні новий пакет військової допомоги на 437 мільйонів євро. Лідери обговорили його наповнення та найбільш актуальні потреби в захисті.

Президент розповів про російські удари по нашій критичній інфраструктурі: енергетиці, логістиці, залізниці.

"Цього року росія пошкодила більше наших локомотивів, ніж за всі попередні роки цієї війни. Під постійними атаками енергомережа й водопостачання. Складна ситуація, особливо в Києві, і кожен крок гуманітарної підтримки також дуже важливий", – зазначив Володимир Зеленський.

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