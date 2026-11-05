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Іспанія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 437 мільйонів євро

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Педро Санчес оголосив новий пакет військової допомоги Україні на 437 млн євро. Зеленський розповів про удари РФ по критичній інфраструктурі.

Іспанія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 437 мільйонів євро

У Мадриді Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом - Іспанія виділяє Україні новий пакет військової допомоги на 437 мільйонів євро, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Деталі

Глава держави подякував Іспанії за послідовну допомогу й підтримку України впродовж усіх років цієї війни.

Президент висловив співчуття у зв’язку зі страшною трагедією на залізниці в іспанському Толедо, що забрала десятки життів.

"Щодня росія вбиває наших людей, і українці знають, наскільки кожна втрата життя болюча", – зазначив Володимир Зеленський.

Педро Санчес повідомив, що Іспанія виділяє Україні новий пакет військової допомоги на 437 мільйонів євро. Лідери обговорили його наповнення та найбільш актуальні потреби в захисті.

Президент розповів про російські удари по нашій критичній інфраструктурі: енергетиці, логістиці, залізниці.

"Цього року росія пошкодила більше наших локомотивів, ніж за всі попередні роки цієї війни. Під постійними атаками енергомережа й водопостачання. Складна ситуація, особливо в Києві, і кожен крок гуманітарної підтримки також дуже важливий", – зазначив Володимир Зеленський.

Україна розраховує на додаткові ракети для ППО від Іспанії - Зеленський зустрівся із королем Феліпе VI05.11.26, 22:05 • 1218 переглядiв

Антоніна Туманова

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