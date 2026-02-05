Следующий раунд переговоров может состояться в США - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время планируются следующие встречи по завершению войны, которые, вероятно, состоятся в США. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Был сегодня доклад нашей переговорной команды после двух дней встреч и переговоров в Эмиратах – с американской стороной и с российской стороной. Ожидаю команду в Киеве для полноценного доклада, многие аспекты невозможно обсудить по телефону. Из того, что можно уже сказать, – в ближайшее время планируются следующие встречи. Вероятно, в Америке - сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина готова ко всем рабочим форматам, которые могут реально приблизить мир и сделать его надежным, длительным и таким, что лишает россию аппетита воевать дальше.

Важно, чтобы эта война закончилась так, чтобы у россии не было вознаграждения за агрессию. Это один из ключевых принципов, которые возвращают и гарантируют настоящую безопасность - добавил Зеленский.

Напомним

В течение двух дней делегации США, Украины и рф провели в Абу-Даби трехсторонние переговоры с целью продвижения усилий по прекращению войны в Украине. Делегации провели широкие обсуждения остальных нерешенных вопросов, в частности методов внедрения перемирия и мониторинга прекращения военных действий.