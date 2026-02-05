Следующий раунд переговоров может состояться в США - Зеленский

$43.170.02
51.030.08
ukenru
Эксклюзив
15:05 • 17360 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
14:39 • 16991 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 18952 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 30786 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 63735 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 28457 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 27514 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 22041 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 14942 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 14571 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
4.5м/с
81%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 23753 просмотра
Переговоры Украины, США и рф в Абу-Даби завершились5 февраля, 12:00 • 26972 просмотра
Пропавшую 13-летнюю девочку из Львовской области нашли мертвой5 февраля, 12:12 • 13958 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 19429 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро15:30 • 8648 просмотра
публикации
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
15:05 • 17360 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 63741 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 68192 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 98140 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 97516 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Блогеры
Рустем Умеров
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Индия
Европа
Реклама
УНН Lite
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo18:35 • 2802 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро15:30 • 8726 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 19466 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 23793 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 48616 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Нефть марки Brent

Следующий раунд переговоров может состояться в США - Зеленский

Киев • УНН

 • 1386 просмотра

Президент Зеленский сообщил о предстоящих встречах по завершению войны, которые, вероятно, состоятся в США. Украина готова ко всем форматам, которые приблизят мир.

Следующий раунд переговоров может состояться в США - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время планируются следующие встречи по завершению войны, которые, вероятно, состоятся в США. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Был сегодня доклад нашей переговорной команды после двух дней встреч и переговоров в Эмиратах – с американской стороной и с российской стороной. Ожидаю команду в Киеве для полноценного доклада, многие аспекты невозможно обсудить по телефону. Из того, что можно уже сказать, – в ближайшее время планируются следующие встречи. Вероятно, в Америке 

- сказал Зеленский. 

Он добавил, что Украина готова ко всем рабочим форматам, которые могут реально приблизить мир и сделать его надежным, длительным и таким, что лишает россию аппетита воевать дальше. 

Важно, чтобы эта война закончилась так, чтобы у россии не было вознаграждения за агрессию. Это один из ключевых принципов, которые возвращают и гарантируют настоящую безопасность 

- добавил Зеленский. 

Напомним 

В течение двух дней делегации США, Украины и рф провели в Абу-Даби трехсторонние переговоры с целью продвижения усилий по прекращению войны в Украине. Делегации провели широкие обсуждения остальных нерешенных вопросов, в частности методов внедрения перемирия и мониторинга прекращения военных действий.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Военное положение
Война в Украине
Абу-Даби
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев