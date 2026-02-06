Новый раунд переговоров "по Украине" состоится вскоре, но не в США - кремль
Киев • УНН
песков заявил, что переговоры по Украине не планируется проводить в США. Однако, по его словам, новый раунд состоится в скором времени.
Представитель российского диктатора дмитрий песков заявил, что новый раунд переговоров "по Украине" состоится вскоре, но в США их проводить не планируют, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Переговоры по Украине не планируется проводить в США. Об этом не говорилось
Он добавил, что новый раунд переговоров состоится в скором времени.
Напомним
В течение двух дней делегации США, Украины и рф провели в Абу-Даби трехсторонние переговоры с целью продвижения усилий по прекращению войны в Украине. Делегации провели широкие обсуждения оставшихся нерешенных вопросов, в частности методов внедрения перемирия и мониторинга прекращения военных действий.