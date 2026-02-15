Польша рассматривает разработку собственного ядерного оружия из-за угрозы со стороны россии

$42.990.00
51.030.00
ukenru
Эксклюзив
11:51 • 6306 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
10:18 • 11415 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
09:15 • 13717 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
08:20 • 30723 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 29999 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 34909 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 29177 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 27918 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 23861 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18 • 20966 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.5м/с
91%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Новая Зеландия готовится к новым ливням после смертоносных наводнений15 февраля, 04:17 • 10761 просмотра
Диверсанты движения "АТЕШ" вывели из строя магистральный электровоз в российском городе ОрёлVideo15 февраля, 04:35 • 6846 просмотра
Авиакомпании отменяют рейсы в Париж из-за снегопада и гололеда15 февраля, 05:59 • 10114 просмотра
Враг массированно атаковал Одесскую область, повреждена железнодорожная инфраструктураPhoto15 февраля, 06:55 • 8864 просмотра
Обама отреагировал на расистское видео Трампа, где его с женой изобразили обезьянами10:10 • 10820 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 86590 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 142333 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 77988 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 94672 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 134640 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Кайя Каллас
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Мюнхен
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 10702 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 19346 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 18525 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 21717 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 45857 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Дипломатка
Социальная сеть
Отопление

Польша рассматривает разработку собственного ядерного оружия из-за угрозы со стороны россии

Киев • УНН

 • 668 просмотра

Президент Кароль Навроцкий заявил, что Польша должна рассмотреть возможность разработки собственного ядерного оружия. Это связано с растущей угрозой со стороны России и разговорами о потенциальной европейской ядерной обороне.

Польша рассматривает разработку собственного ядерного оружия из-за угрозы со стороны россии

Польша должна рассмотреть возможность разработки собственного ядерного оружия в свете растущей угрозы со стороны России, заявил президент Кароль Навроцкий в интервью телеканалу Polsat News. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

«Я большой сторонник участия Польши в ядерном проекте», — сказал Навроцкий в интервью, добавив, что не может сказать, начнет ли и когда Польша работу, направленную на создание собственного ядерного оружия.

«Мы — страна, непосредственно граничащая с зоной вооруженного конфликта, и мы знаем, каково отношение агрессивной, имперской Российской Федерации к Польше», — добавил Навроцкий.

Заявления Навроцкого прозвучали после того, как канцлер Германии Фридрих Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что ведет переговоры с Францией о потенциальной европейской ядерной обороне. Мерц призвал к перезагрузке трансатлантических отношений на фоне потрясений второго президентского срока Дональда Трампа.

Навроцкий сказал в интервью Polsat News, что Польша должна двигаться по пути развития собственного ядерного потенциала с соблюдением всех международных норм.

На вопрос, позволят ли США Польше пойти по этому пути, учитывая, что Варшава является подписантом Договора о нераспространении ядерного оружия, Навроцкий ответил: «Я этого не знаю, но нам нужно действовать в направлении, чтобы мы могли начать работу».

Турция заявила, что может присоединиться к гонке ядерных вооружений из-за Ирана10.02.26, 19:07 • 7635 просмотров

В прошлом году Варшава подписала договор с Францией, который, по словам премьер-министра Дональда Туска, откроет путь к потенциальному распространению на Польшу защиты французскими ядерными ракетами.

В сентябре более 20 беспилотников пересекли территорию Польши во время российского авиаудара по соседней Украине. Варшава тратит почти 5% ВВП на оборону, а также является крупнейшим бенефициаром оборонной кредитной программы SAFE Европейского Союза.

Навроцкий заявил, что пока рано говорить, подпишет ли он законопроект, который упростит использование средств SAFE в Польше.

Мерц заявил о переговорах с Макроном по ядерному щиту на фоне призыва к новым отношениям с США13.02.26, 15:57 • 3088 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Война в Украине
Кароль Навроцкий
Bloomberg L.P.
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Европейский Союз
Франция
Германия
Дональд Туск
Соединённые Штаты
Украина
Польша