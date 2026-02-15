Польша рассматривает разработку собственного ядерного оружия из-за угрозы со стороны россии

Польша должна рассмотреть возможность разработки собственного ядерного оружия в свете растущей угрозы со стороны России, заявил президент Кароль Навроцкий в интервью телеканалу Polsat News. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

«Я большой сторонник участия Польши в ядерном проекте», — сказал Навроцкий в интервью, добавив, что не может сказать, начнет ли и когда Польша работу, направленную на создание собственного ядерного оружия.

«Мы — страна, непосредственно граничащая с зоной вооруженного конфликта, и мы знаем, каково отношение агрессивной, имперской Российской Федерации к Польше», — добавил Навроцкий.

Заявления Навроцкого прозвучали после того, как канцлер Германии Фридрих Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что ведет переговоры с Францией о потенциальной европейской ядерной обороне. Мерц призвал к перезагрузке трансатлантических отношений на фоне потрясений второго президентского срока Дональда Трампа.

Навроцкий сказал в интервью Polsat News, что Польша должна двигаться по пути развития собственного ядерного потенциала с соблюдением всех международных норм.

На вопрос, позволят ли США Польше пойти по этому пути, учитывая, что Варшава является подписантом Договора о нераспространении ядерного оружия, Навроцкий ответил: «Я этого не знаю, но нам нужно действовать в направлении, чтобы мы могли начать работу».

В прошлом году Варшава подписала договор с Францией, который, по словам премьер-министра Дональда Туска, откроет путь к потенциальному распространению на Польшу защиты французскими ядерными ракетами.

В сентябре более 20 беспилотников пересекли территорию Польши во время российского авиаудара по соседней Украине. Варшава тратит почти 5% ВВП на оборону, а также является крупнейшим бенефициаром оборонной кредитной программы SAFE Европейского Союза.

Навроцкий заявил, что пока рано говорить, подпишет ли он законопроект, который упростит использование средств SAFE в Польше.

