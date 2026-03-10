Навроцький подав до парламенту альтернативний план фінансування оборони замість кредитів ЄС

Президент Польщі Кароль Навроцький представив законодавчу ініціативу "Польський SAFE 0%", яка має стати альтернативою європейській кредитній лінії на суму 44 мільярди євро. Глава держави поки утримується від офіційного вето на урядовий план використання коштів ЄС, проте пропонує фінансувати модернізацію армії за рахунок внутрішніх ресурсів. Про це повідомляє tvpworld, пише УНН.

Деталі

Пропозиція Кароля Навроцького базується на використанні прибутків від зростання вартості золотовалютних резервів Національного банку Польщі. За розрахунками радників президента, така схема дозволить залучити близько 200 мільярдів злотих протягом наступних п’яти років без формування довгострокової боргової залежності від Брюсселя. Навроцький наголошує, що такий підхід є більш відповідальним, оскільки європейська програма SAFE передбачає кредитні зобов’язання на десятиліття.

Ця пропозиція дозволить збройним силам отримати значні кошти без використання самих валютних резервів. Це відповідальне управління ресурсами банку, де гроші призначені виключно на оборонні витрати – заявив керівник адміністрації президента Збігнєв Богуцький.

Реакція уряду та загроза фінансуванню безпеки

Прем’єр-міністр Дональд Туск піддав жорсткій критиці ініціативу президента, назвавши її "SAFE нуль злотих". На думку очільника уряду, законопроект Навроцького не містить реальних фінансових гарантій і лише створює нові бюрократичні структури замість використання вже доступних європейських фондів.

Туск підкреслив, що Польща терміново потребує коштів для оснащення армії на тлі зростаючих загроз, і затримка з підписанням урядового плану шкодить національній безпеці.

Цей закон не містить жодних гарантій щодо грошей. Він покликаний замінити реальні кошти, які ми маємо з європейських фондів. Ми очікуємо швидкого та негайного рішення щодо програми SAFE – наголосив Дональд Туск під час пресконференції.

Президент має визначитися з долею урядового законопроекту до 20 березня. Якщо Навроцький таки накладе вето, уряд обіцяє впровадити "план Б", проте попереджає, що це змусить скоротити видатки на інші пріоритетні напрямки, зокрема на кібербезпеку та захист східного кордону з білоруссю.

