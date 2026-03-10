$43.900.1750.710.17
Ексклюзив
17:36 • 11845 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 35812 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 32852 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11 • 24043 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 30837 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 29590 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 45362 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 54685 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 53377 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 85480 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
Навроцький подав до парламенту альтернативний план фінансування оборони замість кредитів ЄС

Київ • УНН

 • 1212 перегляди

Президент Польщі ініціював план SAFE 0% для модернізації армії за рахунок прибутків НБП. Дональд Туск критикує ідею через відсутність реальних гарантій.

Навроцький подав до парламенту альтернативний план фінансування оборони замість кредитів ЄС

Президент Польщі Кароль Навроцький представив законодавчу ініціативу "Польський SAFE 0%", яка має стати альтернативою європейській кредитній лінії на суму 44 мільярди євро. Глава держави поки утримується від офіційного вето на урядовий план використання коштів ЄС, проте пропонує фінансувати модернізацію армії за рахунок внутрішніх ресурсів. Про це повідомляє tvpworld, пише УНН.

Деталі

Пропозиція Кароля Навроцького базується на використанні прибутків від зростання вартості золотовалютних резервів Національного банку Польщі. За розрахунками радників президента, така схема дозволить залучити близько 200 мільярдів злотих протягом наступних п’яти років без формування довгострокової боргової залежності від Брюсселя. Навроцький наголошує, що такий підхід є більш відповідальним, оскільки європейська програма SAFE передбачає кредитні зобов’язання на десятиліття.

Ця пропозиція дозволить збройним силам отримати значні кошти без використання самих валютних резервів. Це відповідальне управління ресурсами банку, де гроші призначені виключно на оборонні витрати

– заявив керівник адміністрації президента Збігнєв Богуцький.

Реакція уряду та загроза фінансуванню безпеки

Прем’єр-міністр Дональд Туск піддав жорсткій критиці ініціативу президента, назвавши її "SAFE нуль злотих". На думку очільника уряду, законопроект Навроцького не містить реальних фінансових гарантій і лише створює нові бюрократичні структури замість використання вже доступних європейських фондів.

Партія Качинського визначилася з кандидатом у прем'єри Польщі08.03.26, 07:25 • 9081 перегляд

Туск підкреслив, що Польща терміново потребує коштів для оснащення армії на тлі зростаючих загроз, і затримка з підписанням урядового плану шкодить національній безпеці.

Цей закон не містить жодних гарантій щодо грошей. Він покликаний замінити реальні кошти, які ми маємо з європейських фондів. Ми очікуємо швидкого та негайного рішення щодо програми SAFE

– наголосив Дональд Туск під час пресконференції.

Президент має визначитися з долею урядового законопроекту до 20 березня. Якщо Навроцький таки накладе вето, уряд обіцяє впровадити "план Б", проте попереджає, що це змусить скоротити видатки на інші пріоритетні напрямки, зокрема на кібербезпеку та захист східного кордону з білоруссю.

У Польщі коаліція зіткнулася з хаосом після рішення групи парламентарів про нову фракцію - Туск прокоментував18.02.26, 17:37 • 4528 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Кібератака
Державний бюджет
Злотий
Золото
Кароль Навроцький
Дональд Туск
Польща