Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию

Министерство здравоохранения прекратило действие медицинской лицензии клиники Odrex. Основанием стал отказ клиники предоставлять медицинскую документацию представителям комиссии по соблюдению лицензионных условий. Решение вступит в силу 1 января 2026 года, сообщает УНН.

Комиссия Минздрава по соблюдению лицензионных условий 2 декабря 2025 года приняла решение об отзыве медицинской лицензии клиники Odrex, выданной на ООО "Дом Медицины", сообщают источники УНН. Решение об отзыве лицензии вступит в силу через 30 дней с момента его принятия. Так что уже 1 января 2026 года клиника Odrex не сможет предоставлять медицинские услуги от юридического лица ООО "Дом Медицины", которое фигурирует в уголовных производствах о смерти пациента Аднана Кивана. Редакции УНН также стало известно, что причиной аннулирования медицинской лицензии стал отказ медучреждения Odrex предоставлять документы членам комиссии по проверке соблюдения лицензионных условий.

Отказ администрации клиники Odrex предоставлять документы представителям Минздрава вызывает логичный вопрос: "Что именно скрывают в клинике?" Ведь, кроме того, что владельцы и руководители Odrex должны были бы провести собственное внутреннее расследование обстоятельств и причин смерти пациента, они также должны были бы сотрудничать со следствием, более того - с регулятором, который лицензирует частную клинику. Ранее журналистка и писательница Зоя Казанжи в интервью также отметила, что выемка и проверка документов не является чем-то необычным в подобных ситуациях. И Odrex это точно известно, ведь это далеко не первый их судебный иск.

Если происходит что-то чрезвычайное – по крайней мере происходит какая-то коммуникация, происходит хотя бы внутреннее расследование, что произошло, для того, чтобы не повторялась такая ситуация. Давайте, предоставляйте всю документацию. Насколько я знаю, когда произошла выемка документов – начались крики со стороны "ОДРЕКСА". И это люди, которые имеют, кстати, не первый судебный иск, есть другие судебные иски к "ОДРЕКСУ" – заявила журналистка Зоя Казанжи.

Такие факты могут быть подтверждением – владельцы Odrex знают о многочисленных систематических нарушениях в клинике и пытаются их скрыть. Именно поэтому они могли дать "команду" сопротивляться комиссии по лицензированию.

Отметим, подобные проверки не впервые происходят в "ОДРЕКСЕ". Как известно из официального ответа на журналистский запрос УНН от Департамента здравоохранения Одесской областной военной администрации, во время проверки, в клинике выявили нарушения в ведении медицинского дела.

Сообщаем, что на основании соответствующего обращения Департаментом действительно проведена клинико-экспертная оценка качества оказания медицинской помощи пациенту в условиях ООО "Дом Медицины", выявлены нарушения в ведении медицинского дела – отметил Департамент здравоохранения Одесской областной военной администрации.

Но даже то, что один из регуляторных органов выявил нарушения, а другой даже не смог получить доступ к медицинской документации и принял решение об отзыве медицинской лицензии, не помешает клинике Odrex продолжать оказывать медицинские услуги.

Ведь лицензию отозвали у ООО "Дом Медицины". Однако, как писал УНН ранее, кроме нее клиника имеет еще как минимум 2 медицинские лицензии на другие юридические лица. Одну из которых Минздрав выдал клинике летом 2025 года – уже после начала следствия о смерти Аднана Кивана в стенах Odrex.

Планирует ли Минздрав инициировать внеочередную проверку соблюдения лицензионных условий другими ООО клиники Odrex – пока неизвестно. Ведь несмотря на уголовные дела и десятки возможных жертв – клиника "ОДРЕКС", кажется, имеет привилегированное положение и определенный иммунитет. Ведь известно, что генеральный директор Odrex Тигран Арутюнян в июле 2023 года вошел в рабочую группу Минздрава, созданную для развития частной медицины. Возглавлял ее лично министр Виктор Ляшко. Можно предположить, что руководитель клиники имеет определенную возможность влиять на процессы внутри министерства или пользоваться личными контактами для сохранения лояльности регулятора.

Именно такие обстоятельства создают очевидный конфликт интересов и могут объяснять, почему министерство не реагировало на жалобы, заявления, публичные истории пострадавших и даже на факт смерти пациента в стенах клиники и проведение активных следственных действий по этому факту.

"Дело Odrex" превратилось в определенный тест для медицинской системы страны и лично для министра Виктора Ляшко – готово ли Министерство здравоохранения действовать прозрачно и беспристрастно? Покажет только время.

Уголовное дело из-за смерти бизнесмена

Офис Генерального прокурора 25 октября сообщил, что Главное следственное управление Национальной полиции расследует обстоятельства смерти пациента после лечения в медицинском учреждении в Одессе. По данным СМИ, речь идет о смерти местного бизнесмена-девелопера Аднана Кивана, который с мая по октябрь 2024 года проходил лечение в клинике "ОДРЕКС".

В ОГП отметили, что было сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть пациента (ч. 1 ст. 140 УК Украины) двум врачам. Позже выяснилось, что речь идет о заведующем хирургическим отделением Виталии Русакове и враче-онкологе Марине Белоцерковской. Следствие, опираясь на выводы экспертизы, считает, что при оказании медицинской помощи медики допустили существенные ошибки, в результате чего у пациента развился сепсис, который на фоне онкологического процесса привел к смерти.

По данным источников УНН, хирург Виктор Русаков не назначил пациенту антибиотики после проведения операции и в дальнейшем игнорировал очевидные симптомы сепсиса. Кроме того, врачи провели ряд процедур, которые на тот момент пациенту были противопоказаны. Бизнесмен умер в клинике 27 октября 2024 года.

Подозреваемые Марина Белоцерковская и Виктор Русаков находятся под ночным домашним арестом и обязаны носить электронный браслет. В "ОДРЕКСЕ" же убеждают, что их врачи являются высококлассными специалистами и действуют в соответствии с протоколами. Отметим, Марина Белоцерковская была уволена из клиники менее чем через месяц после смерти Аднана Кивана.

Число пострадавших от действий врачей "ОДРЕКСА" увеличивается

После смерти Аднана Кивана истории пациентов одесской клиники "ОДРЕКС" начали появляться одна за другой - люди решили больше не молчать. Те, кто годами боялись говорить публично, сегодня решаются рассказать истории о том, как лечение в "ОДРЕКС" превращалось в издевательство, профессиональная помощь – в опасные эксперименты, а медицина – в холодный финансовый расчет, чтобы "вытянуть последнее" из семьи больного. В документальном фильме "Осиное гнездо" родственники пострадавших и умерших пациентов рассказывают о пережитом.

Одна из них – Светлана Гук, муж которой умер в "ОДРЕКСЕ". Пока он лежал в реанимации, клиника, по ее словам, выставляла счета по 80-90 тысяч гривен ежедневно. Женщина подозревает, что мужа могли удерживать на аппаратах даже после клинической смерти – но не для спасения, а для того, чтобы продолжать выставлять счета. Когда женщина не могла больше платить – ей прямо предложили отдать документы на квартиру, чтобы юристы клиники быстро ее продали. После смерти мужа клиника, не остановилась и подала на нее в суд, требуя дополнительно 900 тысяч гривен.

Другой пациент, Владимир, пришел в "ОДРЕКС" на операцию, во время которой его, вероятно, инфицировали бактерией Serratia Marcescens. Эта бактерия передается через грязные руки или инструменты. В клинике это не опровергали, заявив, что "это реанимация – здесь можно подхватить все что угодно". Такой ответ, может свидетельствовать о понимании сотрудниками, что реанимация в клинике не соответствует заявленным стандартам, не является стерильной, и что это системная проблема, а не разовый случай. Инфекция поразила 85% легких Владимира, его ввели в медицинскую кому, он потерял 15 кг веса. Жена Владимира до сих пор повторяет, что ее муж "просто чудом выжил после этого лечения".

Кристина Тоткайло рассказывает об отце, которому по настоянию врачей "ОДРЕКСА" назначили агрессивную химиотерапию, несмотря на предостережения киевских специалистов. Она вспоминает обещания, что "спасут голос и гортань", и то, как отец вернулся домой уже практически без шансов на жизнь. Агрессивное лечение, по ее мнению, не просто не помогло – оно его сломало.

Екатерина Бойчук вспоминает, как отправила маму в "дорогую клинику с хорошей репутацией", а через три недели забрала ее тело. Мать перенесла операцию, но врачи, по словам Екатерины, так и не смогли определиться с диагнозом. Ежедневные звонки ночью, путаные объяснения, бесконечные суммы в счетах – и смерть. Екатерина говорит: "Я верила этим врачам, а теперь не доверю им даже рецепт от простуды".