Менеджмент Олі Полякової скаржиться в EBU на правила Нацвідбору на Євробачення-2026
Київ • УНН
Продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський звернувся до EBU та «Суспільного» зі скаргою на зміну правил Нацвідбору на Євробачення-2026. Команда співачки вимагає змінити окремі правила, інакше погрожує судовим позовом.
Продюсер виконавиці Ольги Полякової Михайло Ясинський звернувся до Європейської мовної спілки (EBU) зі скаргою на зміни правил Національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення".
Передає УНН із посиланням на сторінку продюсера співачки.
Деталі
Команда співачки Олі Полякової направила до Європейської мовної спілки (EBU) лист зі скаргою, у якому ідеться про зміни правил Національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення". Лист містить попередження "Суспільному" щодо "окремих правил" Нацвідбору, які варто змінити, або в іншому випадку неминучий судовий позов лише масштабуватиме скандал.
Відправили листи в EBU з проханням втрутитися в справу та в Суспільне з попередженням, що якщо не будуть змінені окремі правила Нацвідбору на Євробачення, то неминучий судовий позов та процес можуть призвести до ще більших скандалів.
"Треба просто вийти на відкриту дискусію і знайти правильне, справедливе рішення", - додав він.
Нагадаємо
УНН передавав, що співачка і телеведуча Оля Полякова оголошувала про подання заявки на участь у нацвідборі на "Євробачення-2026". Артистка заявляла, що щиро вірить в "чесний, сучасний і європейський відбір". За словами Полякової, кожен артист, який живе, працює і творить в Україні, має рівне право представляти державу на міжнародній сцені.