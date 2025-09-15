Евровидение под угрозой скандала: организаторы рекомендуют Израилю отказаться от участия или выступать без флага
Киев • УНН
Организаторы Евровидения предложили Израилю отказаться от участия в конкурсе 2026 года в Австрии или выступить под нейтральным флагом. Это связано с угрозами бойкота со стороны нескольких стран из-за войны в Газе.
В музыкальном мире разворачивается громкий скандал: организаторы Евровидения фактически призвали Израиль временно отказаться от участия в конкурсе 2026 года в Австрии или же выйти на сцену под нейтральным флагом. Такой шаг, по их словам, мог бы предотвратить официальное исключение страны из песенного шоу. Об этом сообщает Ynet, пишет УНН.
Детали
Как говорится в материале Ynet, несколько государств пригрозили бойкотировать конкурс, если Израиль будет принимать в нем участие на фоне войны в Газе. Ситуация стала настолько напряженной, что накануне декабрьской ассамблеи Европейского вещательного союза организаторы направили неофициальное сообщение израильскому вещателю Kan. В нем предлагалось два варианта: самостоятельно отказаться от участия или же согласиться на "нейтральное" выступление без государственной символики.
Речь шла даже о возможности использовать флаг с логотипом вещателя Kan, чтобы отделить его от политики правительства. Другой, еще более противоречивый вариант – публичное осуждение Израилем действий собственного правительства и армии. По мнению инициаторов, такой шаг мог бы смягчить позицию части стран-участниц и спасти Израиль от "унизительного исключения".
Однако официальный Европейский вещательный союз от комментариев дистанцировался, заявив, что консультации продолжаются, а окончательное решение примут только после декабрьской встречи в Женеве.
Тем временем ряд государств уже четко обозначили свою позицию.
Мы должны обеспечить, чтобы Израиль не участвовал в следующем конкурсе Евровидения. Если этого не произойдет, Испания также выйдет, как это уже сделали Ирландия, Словения, Исландия и Нидерланды
Таким образом, вокруг Евровидения формируется реальная угроза раскола: либо Израиль пойдет на уступки, либо же конкурс может потерять сразу нескольких участников.
Напомним
Ранее национальный вещатель Ирландии RTÉ заявил, что страна может отказаться от участия в Евровидении 2026 года, если Израиль будет принимать в нем участие. Решение связано с гуманитарным кризисом в Газе и гибелью мирных жителей.
Вена избрана городом-хозяином Евровидения-2026, которое пройдет в "Винер Штадтхалле". Это стало возможным благодаря победе представителя Австрии Джея Джея на конкурсе 2025 года.