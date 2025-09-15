Евровидение под угрозой скандала: организаторы рекомендуют Израилю отказаться от участия или выступать без флага

В музыкальном мире разворачивается громкий скандал: организаторы Евровидения фактически призвали Израиль временно отказаться от участия в конкурсе 2026 года в Австрии или же выйти на сцену под нейтральным флагом. Такой шаг, по их словам, мог бы предотвратить официальное исключение страны из песенного шоу. Об этом сообщает Ynet, пишет УНН.

Как говорится в материале Ynet, несколько государств пригрозили бойкотировать конкурс, если Израиль будет принимать в нем участие на фоне войны в Газе. Ситуация стала настолько напряженной, что накануне декабрьской ассамблеи Европейского вещательного союза организаторы направили неофициальное сообщение израильскому вещателю Kan. В нем предлагалось два варианта: самостоятельно отказаться от участия или же согласиться на "нейтральное" выступление без государственной символики.

"Надеюсь, в следующем году Евровидение состоится в Вене и без Израиля" - победитель нынешнего конкурса JJ

Речь шла даже о возможности использовать флаг с логотипом вещателя Kan, чтобы отделить его от политики правительства. Другой, еще более противоречивый вариант – публичное осуждение Израилем действий собственного правительства и армии. По мнению инициаторов, такой шаг мог бы смягчить позицию части стран-участниц и спасти Израиль от "унизительного исключения".

Однако официальный Европейский вещательный союз от комментариев дистанцировался, заявив, что консультации продолжаются, а окончательное решение примут только после декабрьской встречи в Женеве.

Тем временем ряд государств уже четко обозначили свою позицию.

Мы должны обеспечить, чтобы Израиль не участвовал в следующем конкурсе Евровидения. Если этого не произойдет, Испания также выйдет, как это уже сделали Ирландия, Словения, Исландия и Нидерланды