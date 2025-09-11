$41.210.09
15:15
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
14:55 • 4576 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
14:49 • 3930 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
14:33 • 3314 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
14:08 • 10006 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
12:34 • 11301 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
12:15 • 13633 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
12:15 • 12833 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11:02 • 13017 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
09:51 • 14044 перегляди
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Ірландія погрожує бойкотувати Євробачення, якщо участь у конкурсі візьме Ізраїль

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Національний мовник Ірландії RTÉ заявив, що країна може відмовитися від участі в Євробаченні 2026 року, якщо Ізраїль братиме в ньому участь. Рішення пов'язане з гуманітарною кризою в Газі та загибеллю мирних жителів.

Ірландія погрожує бойкотувати Євробачення, якщо участь у конкурсі візьме Ізраїль

Національний мовник Ірландії RTÉ заявив, що країна може відмовитися від участі в Євробаченні 2026 року, якщо Ізраїль братиме в ньому участь. Таке рішення ухвалено через гуманітарну кризу в Газі та загибель мирних жителів, пише BBC передає УНН.

Деталі

У заяві, опублікованій у четвер, RTÉ зазначено: "Позиція RTÉ полягає в тому, що Ірландія не братиме участі в пісенному конкурсі Євробачення 2026 року, якщо участь Ізраїлю відбудеться, а остаточне рішення щодо участі Ірландії буде прийнято після того, як рішення ухвалить EBU".

Також там додається, що "RTÉ також глибоко стурбований цілеспрямованими вбивствами журналістів у Газі, відмовою в доступі міжнародних журналістів на територію та тяжким становищем заручників, що залишилися".

Контекст

Перед цьогорічним Євробаченням у травні RTÉ звернувся до EBU з проханням обговорити виключення Ізраїлю з пісенного конкурсу Євробачення.

Тоді його генеральний директор Кевін Бакхерст заявив, що він "нажаханий подіями, що відбуваються на Близькому Сході, та від жахливого впливу на мирних жителів у Газі, а також долі ізраїльських заручників". Він додав, що пам'ятає про зобов'язання RTÉ щодо об'єктивного висвітлення війни в Газі.

Ми також дуже усвідомлюємо серйозний політичний тиск на ізраїльський суспільний мовник "Кан" з боку ізраїльського уряду 

– сказав він.

Раніше цього року понад 70 колишніх учасників Євробачення підписали листа із закликом до організаторів заборонити Ізраїлю участь у конкурсі 2025 року.

Доповнення

Національний мовник Словенії RTVSLO також заявив, що скасує свою участь у конкурсі, якщо виступатиме представник Ізраїлю. Міністр культури Іспанії Ернест Уртасун заявив, що його країна також може не брати участі з цієї ж причини.

Стефан Ейрікссон з національного мовника Ісландії RÚV заявив, що участь його країни у конкурсі 2026 року "залежить від результатів поточного процесу консультацій в рамках EBU через участь у конкурсі ізраїльського державного мовника KAN". Ейрікссон додав, що RÚV "залишає за собою право відмовитися від участі в ньому, якщо EBU не надасть задовільної відповіді".

Раніше УНН писав, що Відень обрано містом-господарем Євробачення-2026, яке пройде у "Вінер Штадтхалле". Це стало можливим завдяки перемозі представника Австрії Джея Джея на конкурсі 2025 року.

Альона Уткіна

КультураНовини Світу
Ірландія
Ізраїль
Відень
Австрія
Ісландія
Словенія
Іспанія
Сектор Газа