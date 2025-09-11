$41.210.09
15:15
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
14:55 • 10031 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
14:49 • 6848 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
14:33 • 5218 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
14:08 • 12028 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
12:34 • 12033 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
12:15 • 14208 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
12:15 • 13178 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11:02 • 13299 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
11 сентября, 09:51 • 14247 просмотра
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
Ирландия угрожает бойкотировать Евровидение, если Израиль примет участие в конкурсе

Киев • УНН

Киев • УНН

 916 просмотра

Национальный вещатель Ирландии RTÉ заявил, что страна может отказаться от участия в Евровидении 2026 года, если Израиль будет в нем участвовать. Решение связано с гуманитарным кризисом в Газе и гибелью мирных жителей.

Ирландия угрожает бойкотировать Евровидение, если Израиль примет участие в конкурсе

Национальный вещатель Ирландии RTÉ заявил, что страна может отказаться от участия в Евровидении 2026 года, если Израиль будет в нем участвовать. Такое решение принято из-за гуманитарного кризиса в Газе и гибели мирных жителей, пишет BBC, передает УНН.

Детали

В заявлении, опубликованном в четверг, RTÉ указано: "Позиция RTÉ заключается в том, что Ирландия не будет участвовать в песенном конкурсе Евровидение 2026 года, если участие Израиля состоится, а окончательное решение относительно участия Ирландии будет принято после того, как решение примет EBU".

Также там добавляется, что "RTÉ также глубоко обеспокоен целенаправленными убийствами журналистов в Газе, отказом в доступе международных журналистов на территорию и тяжелым положением оставшихся заложников".

Контекст

Перед нынешним Евровидением в мае RTÉ обратился к EBU с просьбой обсудить исключение Израиля из песенного конкурса Евровидение.

Тогда его генеральный директор Кевин Бакхерст заявил, что он "ужаснут событиями, происходящими на Ближнем Востоке, и ужасным влиянием на мирных жителей в Газе, а также судьбой израильских заложников". Он добавил, что помнит об обязательствах RTÉ по объективному освещению войны в Газе.

Мы также очень осознаем серьезное политическое давление на израильский общественный вещатель "Кан" со стороны израильского правительства 

– сказал он.

Ранее в этом году более 70 бывших участников Евровидения подписали письмо с призывом к организаторам запретить Израилю участие в конкурсе 2025 года.

Дополнение

Национальный вещатель Словении RTVSLO также заявил, что отменит свое участие в конкурсе, если будет выступать представитель Израиля. Министр культуры Испании Эрнест Уртасун заявил, что его страна также может не участвовать по этой же причине.

Стефан Эйрикссон из национального вещателя Исландии RÚV заявил, что участие его страны в конкурсе 2026 года "зависит от результатов текущего процесса консультаций в рамках EBU из-за участия в конкурсе израильского государственного вещателя KAN". Эйрикссон добавил, что RÚV "оставляет за собой право отказаться от участия в нем, если EBU не предоставит удовлетворительного ответа".

Ранее УНН писал, что Вена выбрана городом-хозяином Евровидения-2026, которое пройдет в "Винер Штадтхалле". Это стало возможным благодаря победе представителя Австрии Джея Джея на конкурсе 2025 года.

Алена Уткина

КультураНовости Мира
Республика Ирландия
Израиль
Вена
Австрия
Исландия
Словения
Испания
Сектор Газа