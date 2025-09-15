Євробачення під загрозою скандалу: організатори рекомендують Ізраїлю відмовитися від участі або виступати без прапора

Організатори Євробачення запропонували Ізраїлю відмовитися від участі у конкурсі 2026 року в Австрії або виступити під нейтральним прапором. Це пов'язано з погрозами бойкоту з боку кількох країн через війну в Газі.

У музичному світі розгортається гучний скандал: організатори Євробачення фактично закликали Ізраїль тимчасово відмовитися від участі у конкурсі 2026 року в Австрії або ж вийти на сцену під нейтральним прапором. Такий крок, за їх словами, міг би запобігти офіційному виключенню країни з пісенного шоу. Про це повідомляє Ynet, пише УНН. Деталі Як йдеться у матеріалі Ynet, кілька держав пригрозили бойкотувати конкурс, якщо Ізраїль братиме в ньому участь на тлі війни в Газі. Ситуація стала настільки напруженою, що напередодні грудневої асамблеї Європейського мовного союзу організатори направили неофіційне повідомлення ізраїльському мовнику Kan. У ньому пропонувалося два варіанти: самостійно відмовитися від участі або ж погодитися на "нейтральний" виступ без державної символіки. "Сподіваюся, наступного року Євробачення відбудеться у Відні та без Ізраїлю" - переможець цьогорічного конкурсу JJ Йшлося навіть про можливість використати прапор з логотипом мовника Kan, щоб відокремити його від політики уряду. Інший, ще більш суперечливий варіант – публічне засудження Ізраїлем дій власного уряду та армії. На думку ініціаторів, такий крок міг би пом’якшити позицію частини країн-учасниць і врятувати Ізраїль від "принизливого виключення". Проте офіційний Європейський мовний союз від коментарів дистанціювався, заявивши, що консультації тривають, а остаточне рішення ухвалять лише після грудневої зустрічі в Женеві. Тим часом низка держав уже чітко окреслили свою позицію. Ми повинні забезпечити, щоб Ізраїль не брав участі в наступному конкурсі Євробачення. Якщо цього не станеться, Іспанія також вийде, як це вже зробили Ірландія, Словенія, Ісландія та Нідерланди - заявив міністр культури Іспанії Ернест Уртасун. Таким чином, навколо Євробачення формується реальна загроза розколу: або Ізраїль піде на поступки, або ж конкурс може втратити одразу кількох учасників. Нагадаємо Раніше національний мовник Ірландії RTÉ заявив, що країна може відмовитися від участі в Євробаченні 2026 року, якщо Ізраїль братиме в ньому участь. Рішення пов'язане з гуманітарною кризою в Газі та загибеллю мирних жителів. Відень обрано містом-господарем Євробачення-2026, яке пройде у "Вінер Штадтхалле". Це стало можливим завдяки перемозі представника Австрії Джея Джея на конкурсі 2025 року.