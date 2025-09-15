$41.280.03
Ексклюзив
12:27 • 3390 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
09:58 • 11654 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 34877 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 27413 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 28047 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 33564 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рф
14 вересня, 09:08 • 55616 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 72266 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 105288 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 87602 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
Євробачення під загрозою скандалу: організатори рекомендують Ізраїлю відмовитися від участі або виступати без прапора

Київ • УНН

 • 226 перегляди

Організатори Євробачення запропонували Ізраїлю відмовитися від участі у конкурсі 2026 року в Австрії або виступити під нейтральним прапором. Це пов'язано з погрозами бойкоту з боку кількох країн через війну в Газі.

Євробачення під загрозою скандалу: організатори рекомендують Ізраїлю відмовитися від участі або виступати без прапора

У музичному світі розгортається гучний скандал: організатори Євробачення фактично закликали Ізраїль тимчасово відмовитися від участі у конкурсі 2026 року в Австрії або ж вийти на сцену під нейтральним прапором. Такий крок, за їх словами, міг би запобігти офіційному виключенню країни з пісенного шоу. Про це повідомляє Ynet, пише УНН.

Деталі

Як йдеться у матеріалі Ynet, кілька держав пригрозили бойкотувати конкурс, якщо Ізраїль братиме в ньому участь на тлі війни в Газі. Ситуація стала настільки напруженою, що напередодні грудневої асамблеї Європейського мовного союзу організатори направили неофіційне повідомлення ізраїльському мовнику Kan. У ньому пропонувалося два варіанти: самостійно відмовитися від участі або ж погодитися на "нейтральний" виступ без державної символіки.

"Сподіваюся, наступного року Євробачення відбудеться у Відні та без Ізраїлю" - переможець цьогорічного конкурсу JJ 22.05.25, 13:28 • 166218 переглядiв

Йшлося навіть про можливість використати прапор з логотипом мовника Kan, щоб відокремити його від політики уряду. Інший, ще більш суперечливий варіант – публічне засудження Ізраїлем дій власного уряду та армії. На думку ініціаторів, такий крок міг би пом’якшити позицію частини країн-учасниць і врятувати Ізраїль від "принизливого виключення".

Проте офіційний Європейський мовний союз від коментарів дистанціювався, заявивши, що консультації тривають, а остаточне рішення ухвалять лише після грудневої зустрічі в Женеві.

Тим часом низка держав уже чітко окреслили свою позицію.

Ми повинні забезпечити, щоб Ізраїль не брав участі в наступному конкурсі Євробачення. Якщо цього не станеться, Іспанія також вийде, як це вже зробили Ірландія, Словенія, Ісландія та Нідерланди

- заявив міністр культури Іспанії Ернест Уртасун.

Таким чином, навколо Євробачення формується реальна загроза розколу: або Ізраїль піде на поступки, або ж конкурс може втратити одразу кількох учасників.

Нагадаємо

Раніше національний мовник Ірландії RTÉ заявив, що країна може відмовитися від участі в Євробаченні 2026 року, якщо Ізраїль братиме в ньому участь. Рішення пов'язане з гуманітарною кризою в Газі та загибеллю мирних жителів.

Відень обрано містом-господарем Євробачення-2026, яке пройде у "Вінер Штадтхалле". Це стало можливим завдяки перемозі представника Австрії Джея Джея на конкурсі 2025 року.

Степан Гафтко

КультураНовини Світу
Ірландія
Ізраїль
Женева
Відень
Австрія
Ісландія
Словенія
Іспанія
Нідерланди
Сектор Газа