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ЕС раскрыл содержание 17-го пакета санкций против россии

Киев • УНН

 • 7048 просмотра

ЕС утвердил 17-й пакет санкций против россии, включив 75 физических и юридических лиц, а также компании, причастные к ВПК, суда "теневого флота" и даже "Сургутнефтегаз".

ЕС раскрыл содержание 17-го пакета санкций против россии

В 17-й пакет санкций ЕС против рф вошли 75 физических и юридических лиц, "ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Об этом говорится в Официальном журнале Евросоюза, пишет УНН.

Совет сегодня принял 17-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер, направленных на ограничение доступа россии к ключевым военным технологиям и уменьшение ее энергетических доходов, которые питают войну агрессии против Украины. Новые санкции в значительной степени нацелены на "теневой флот" российских нефтетанкеров, их операторов, а также на одного из ведущих российских производителей нефти

- говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодняшний 17-й пакет является частью еще более широкого комплекса мер ЕС, которые также направлены против гибридной деятельности россии, внутренних нарушений прав человека и использования российскими войсками средств для подавления протестов в Украине, в рамках трех других режимов санкций.

Этот раунд санкций против россии является самым масштабным с начала войны — вместе с новыми мерами по гибридной угрозе, правам человека и химическому оружию. В этом 17-м пакете мы включили "Сургутнефтегаз" — одного из гигантов российской нефтегазовой отрасли — а также почти 200 судов из теневого флота россии. Пока путин притворяется заинтересованным в мире, готовятся новые санкции. Действия россии и тех, кто ее поддерживает, будут иметь серьезные последствия. Чем дольше россия будет продолжать свою незаконную и жестокую войну, тем жестче будет наш ответ

- заявила Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, председатель Совета по иностранным делам Кая Каллас.

Детали

В санкционный список, в частности, включены генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин, ректор Национального исследовательского университета "МЭИ" Николай Рогалев, директор музея "Херсонес Таврический" Елена Морозова, а также руководители и акционеры предприятий военно-промышленного комплекса. Под санкции также попали 28 судей, следователей и прокуроров, которых Брюссель считает ответственными за "нарушение прав человека" в россии.

Кроме того, ограничения были наложены на "Сургутнефтегаз", страховую компанию ВСК, крупнейшего золотодобытчика Atlas Mining (бывший Petropavlovsk), производителей беспилотников "Эйрбург", "Стратим", "Микроб", "Финко" и "Аэрофрегат". В список также вошли семь китайских компаний, две — из ОАЭ, а также по одной из Беларуси и Турции.

В санкционные списки включены Войска радиационной, химической и биологической защиты, 27-й Центральный научно-исследовательский институт и 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Министерства обороны россии.

Как отмечает МИД Эстонии, санкции также введены против 189 судов, входящих в состав "теневого флота" россии. Глава ведомства Маргус Цахкна подчеркнул, что Брюссель уже работает над 18-м пакетом санкций.

Лидеры Европы хотят "закрутить гайки" санкциями путину после неявки в Турцию, обсудят на саммите с Зеленским - Politico16.05.25, 08:59 • 5732 просмотра

Ольга Розгон

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