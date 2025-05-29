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У Украины есть альтернативные разведчики вместо Mavic, продажу которых Киеву прекратил Пекин - Коваленко

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Китай прекратил продажу дронов Украине, но продолжает поставлять их россии. Украина нашла альтернативные разведывательные дроны, включая FPV, и ударные дроны.

У Украины есть альтернативные разведчики вместо Mavic, продажу которых Киеву прекратил Пекин - Коваленко

Искусственные препятствия от Китая по продаже дронов для всех, кроме россии - обстоятельство неблагоприятное. Но Украина давно обеспечила себя альтернативными технологиями. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram, пишет УНН.  

Об ограничениях по Mavic говорили еще с 2022 года. Этот дрон - глаза фронта, особенно Mavic 3 и 3Т, сам летал на них, как и на миниках, и на "двойках", работал со сбросами позже. Представители китайцев еще тогда следили за продажами в Польше и не только.

- сказал Коваленко, комментируя заявление Президента Украины Владимира Зеленского, что Китай прекратил продажу дронов Киеву и другим европейским странам, продолжая поставки только в россию.

Детали

Зеленский сказал, что китайский Mavic открыт для россиян, но закрыт для украинцев. На российской территории есть производственные линии, где есть китайские представители. Зато украинцы вынуждены обеспечивать себя альтернативами.

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Но несмотря на то, что Mavic как популярный гражданский квадрокоптер, на поле боя хорошо зарекомендовал себя в миссиях наблюдения и атак на вражеские цели, он не уникален, и Украина имеет альтернативные технологии.

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Коваленко подчеркнул, что "к счастью, сейчас есть другие разведчики, в том числе и FPV, ну и ударные дроны.

Напомним

ЕС утвердил 17-й пакет санкций против россии, включив 75 физических и юридических лиц, а также компании, причастные к ВПК, суда "теневого флота" и "сургутнефтегаз". В ограничительный перечень попал как российский, так и китайский бизнес.

Лилия Набока

Лилия Набока

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