Украинские производители создали дрон с характеристиками Mavic: Минстратегпром показал первые демонстрационные полеты

Украинские производители создали дрон с характеристиками китайского Mavic, 6 команд выполнили полетные миссии, продемонстрировав свои разработки военному командованию, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин в Telegram в понедельник, пишет УНН.

"Украинские производители сделали дрон с тактико-техническими характеристиками китайского Mavic. На видео вы видите первые демонстрационные полеты этих изделий", - указал Сметанин.

По его словам, на выходных собрали 8 производителей таких дронов, на разных стадиях готовности, и два из них уже кодифицированы. "6 команд выполнили полетные миссии: полет на 10 км на высоте более 250 м и поиск мишени. Это была демонстрация для Генерального штаба, Командования Сил беспилотных систем, Командования сил логистики, государственных закупщиков и военных подразделений", - рассказал министр.

Как отметил Сметанин, военные оценили качество изделий, а также пообщались с производителями напрямую относительно характеристик, особенностей и возможностей производства.

"Прежде всего, я благодарю украинские команды производителей, которые смогли создать такой продукт в Украине. Недорогой, функциональный, простой в управлении. А главное - он создается внутри страны, что, во-первых, делает нас более независимыми от зарубежных поставок, а во-вторых, оставляет деньги в стране. Наши производители стремятся производить именно то, что действительно нужно Силам обороны. Дальше - больше", - указал глава Минстратегпрома.

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