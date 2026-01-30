Зеленский обсудил с президентом Румынии совместные энергетические проекты

$42.850.08
Эксклюзив
17:20 • 1400 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Эксклюзив
15:18 • 6424 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
13:54 • 12532 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
12:21 • 15331 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
30 января, 11:34 • 17842 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
30 января, 10:25 • 19844 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11 • 23975 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
30 января, 08:27 • 31672 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
30 января, 06:30 • 36095 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 42383 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
Выезд на встречную полосу и смертельная авария: мэра Вознесенска задержали после ДТП 30 января, 08:38
Волна "минирований" прокатилась по Киеву и регионам 30 января, 09:47
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции 30 января, 10:58
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет 30 января, 11:39
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора 12:58
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровье 16:26
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем 13:45
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора 12:58
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 76272 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов 29 января, 16:36
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Андрей Сибига
Кайя Каллас
Украина
Государственная граница Украины
Германия
Соединённые Штаты
Франция
Создание образа казака для Усика и сотрудничество с Линой Костенко: что рассказала дизайнер Гасанова в новом интервью 17:25
"Посмотрела и плачу": у актрисы Анны Саливанчук родился внук 15:51
57-летняя Селин Дион выходит в TikTok: легенда музыки пробует что-то совершенно новое 13:24
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет 30 января, 11:39
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции 30 января, 10:58
Зеленский обсудил с президентом Румынии совместные энергетические проекты

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Румынии Никушор Дан обсудили совместные энергетические проекты для усиления энергетической безопасности обеих стран. Команды продолжат обсуждение на министерском уровне.

Зеленский обсудил с президентом Румынии совместные энергетические проекты

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Румынии Никушором Даном совместные энергетические проекты, которые могут значительно усилить энергетическую безопасность обеих стран, передает УНН.

Обсудили с Никушором Даном совместные энергетические проекты, которые могут значительно усилить энергетическую безопасность Украины и Румынии. Важно все реализовать. Наши команды продолжат обсуждение на министерском уровне. Спасибо господину Президенту и народу Румынии за поддержку

- сообщил Зеленский в Telegram.

"С болью слежу": Папа Лев XIV выразил солидарность с украинцами, страдающими от обстрелов энергетики 26.01.26, 02:16

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Румыния
Владимир Зеленский
Украина