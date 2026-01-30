Зеленский обсудил с президентом Румынии совместные энергетические проекты
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Румынии Никушор Дан обсудили совместные энергетические проекты для усиления энергетической безопасности обеих стран. Команды продолжат обсуждение на министерском уровне.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Румынии Никушором Даном совместные энергетические проекты, которые могут значительно усилить энергетическую безопасность обеих стран, передает УНН.
Обсудили с Никушором Даном совместные энергетические проекты, которые могут значительно усилить энергетическую безопасность Украины и Румынии. Важно все реализовать. Наши команды продолжат обсуждение на министерском уровне. Спасибо господину Президенту и народу Румынии за поддержку
"С болью слежу": Папа Лев XIV выразил солидарность с украинцами, страдающими от обстрелов энергетики26.01.26, 02:16 • 18756 просмотров