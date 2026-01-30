Зеленский обсудил с президентом Румынии совместные энергетические проекты

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Румынии Никушором Даном совместные энергетические проекты, которые могут значительно усилить энергетическую безопасность обеих стран, передает УНН.

Обсудили с Никушором Даном совместные энергетические проекты, которые могут значительно усилить энергетическую безопасность Украины и Румынии. Важно все реализовать. Наши команды продолжат обсуждение на министерском уровне. Спасибо господину Президенту и народу Румынии за поддержку - сообщил Зеленский в Telegram.

"С болью слежу": Папа Лев XIV выразил солидарность с украинцами, страдающими от обстрелов энергетики