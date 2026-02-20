Киевлянам не придется платить за отсутствующее отопление в январе, но есть нюансы

В платежках за январь 2026 года плата за централизованное отопление для жителей столицы не начислялась за период, когда услуга фактически не предоставлялась. Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго", передает УНН.

Детали

В компании напоминают, что из-за массированных вражеских обстрелов объекты критической инфраструктуры Киева получили серьезные повреждения. Это привело к нарушениям в работе системы теплоснабжения города. На период ликвидации аварийных ситуаций коммунальные службы вынуждены были временно приостановить предоставление услуги отопления и горячего водоснабжения для большого количества потребителей.

Учитывая это, "Киевтеплоэнерго" не начисляло плату за отопление в платежках, которые киевляне получили в феврале. Плату за часть января добавят в платежки за февраль, которые поступят в марте. Начисления будут касаться только того периода января, когда отопление предоставлялось бесперебойно и в полном объеме – от начала месяца до первой атаки, нарушившей работу системы теплоснабжения - говорится в сообщении.

В "Киевтеплоэнерго" добавили, что в феврале счета-уведомления доставлены потребителям с некоторой задержкой из-за необходимости нормативно-правового урегулирования процедуры. Прежде всего из-за вступления в силу постановления Кабмина № 118 от 30 января 2026 года относительно порядка осуществления перерасчета стоимости коммунальных услуг за период их непредоставления или предоставления не в полном объеме. Сейчас все форматы платежных документов, в том числе бумажные версии, доступны потребителям для оплаты.

Также в компании обратили внимание жителей домов, которые находятся в зоне обслуживания "Киевтеплоэнерго", но не имеют с ним прямых договоров по предоставлению услуг (например, ОСМД, частная обслуживающая компания и т.д.) и которым поставляется тепловая энергия: часть домов получила начисления за остаток потребленной в декабре тепловой энергии. Начисления за январь для указанных жилых домов отсутствуют для тарифной категории "Население".

Жителям, которые все же оплатили отопление в счете за январь, например через автоматический платеж или как оплату за предыдущие периоды, оплаченная сумма перейдет в переплату - резюмировали в КП.

