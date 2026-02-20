$43.270.03
19:44 • 3868 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
18:27 • 6398 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
16:35 • 10359 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 16094 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 18661 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 19490 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
20 февраля, 12:27 • 22132 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 39628 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 14619 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 20818 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Киевлянам не придется платить за отсутствующее отопление в январе, но есть нюансы

Киев • УНН

 • 652 просмотра

Киевтеплоэнерго не начислило плату за отопление в платежках за январь 2026 года за период, когда услуга не предоставлялась из-за вражеских обстрелов. Плату за часть января добавят в платежки за февраль, которые поступят в марте.

Киевлянам не придется платить за отсутствующее отопление в январе, но есть нюансы

В платежках за январь 2026 года плата за централизованное отопление для жителей столицы не начислялась за период, когда услуга фактически не предоставлялась. Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго", передает УНН.

Детали

В компании напоминают, что из-за массированных вражеских обстрелов объекты критической инфраструктуры Киева получили серьезные повреждения. Это привело к нарушениям в работе системы теплоснабжения города. На период ликвидации аварийных ситуаций коммунальные службы вынуждены были временно приостановить предоставление услуги отопления и горячего водоснабжения для большого количества потребителей.

Учитывая это, "Киевтеплоэнерго" не начисляло плату за отопление в платежках, которые киевляне получили в феврале. Плату за часть января добавят в платежки за февраль, которые поступят в марте. Начисления будут касаться только того периода января, когда отопление предоставлялось бесперебойно и в полном объеме – от начала месяца до первой атаки, нарушившей работу системы теплоснабжения 

- говорится в сообщении.

В "Киевтеплоэнерго" добавили, что в феврале счета-уведомления доставлены потребителям с некоторой задержкой из-за необходимости нормативно-правового урегулирования процедуры. Прежде всего из-за вступления в силу постановления Кабмина № 118 от 30 января 2026 года относительно порядка осуществления перерасчета стоимости коммунальных услуг за период их непредоставления или предоставления не в полном объеме. Сейчас все форматы платежных документов, в том числе бумажные версии, доступны потребителям для оплаты.

Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает18.02.26, 16:25 • 53305 просмотров

Также в компании обратили внимание жителей домов, которые находятся в зоне обслуживания "Киевтеплоэнерго", но не имеют с ним прямых договоров по предоставлению услуг (например, ОСМД, частная обслуживающая компания и т.д.) и которым поставляется тепловая энергия: часть домов получила начисления за остаток потребленной в декабре тепловой энергии. Начисления за январь для указанных жилых домов отсутствуют для тарифной категории "Население".

Жителям, которые все же оплатили отопление в счете за январь, например через автоматический платеж или как оплату за предыдущие периоды, оплаченная сумма перейдет в переплату 

- резюмировали в КП.

Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках30.01.26, 20:30 • 57152 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоВойна в УкраинеКиев
Энергетика
Отопление
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Киев