16:35 • 6386 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
14:46 • 13638 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 16582 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 18167 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 20652 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 36839 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 14304 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 20587 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 50532 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 83257 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
У російському краснодарі чутно вибухи, аеропорт призупинив роботу

Київ • УНН

 • 64 перегляди

У російському краснодарі чутно вибухи, працює ППО. Аеропорт тимчасово не приймає і не відправляє рейси.

У російському краснодарі чутно вибухи. Над містом працює ППО, через що аеропорт тимчасово не приймає і не відправляє рейси. Про це пише УНН з посиланням на росЗМІ. 

Деталі 

Як повідомляють росЗМІ, жителі південних і південно-західних районів розповіли про кілька гучних гуркотів з інтервалом у кілька хвилин. Спочатку було чутно звук мотора, після чого - гучні звуки.

За попередньою інформацією, осколки впали в приватному секторі прямо на тротуар. На місці зараз працюють екстрені служби - територію обстежують, перевіряють можливі пошкодження.

Аеропорт краснодара тимчасово не приймає і не відправляє рейси. Офіційних даних про постраждалих і руйнування поки немає.

Нагадаємо 

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження пунктів управління, складів та районів зосередження ворога на тимчасово окупованих територіях. Удари припали на Запорізьку, Херсонську області та Крим.

Павло Башинський

