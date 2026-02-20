У російському краснодарі чутно вибухи, аеропорт призупинив роботу

У російському краснодарі чутно вибухи. Над містом працює ППО, через що аеропорт тимчасово не приймає і не відправляє рейси. Про це пише УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

Як повідомляють росЗМІ, жителі південних і південно-західних районів розповіли про кілька гучних гуркотів з інтервалом у кілька хвилин. Спочатку було чутно звук мотора, після чого - гучні звуки.

За попередньою інформацією, осколки впали в приватному секторі прямо на тротуар. На місці зараз працюють екстрені служби - територію обстежують, перевіряють можливі пошкодження.

Аеропорт краснодара тимчасово не приймає і не відправляє рейси. Офіційних даних про постраждалих і руйнування поки немає.

Нагадаємо

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження пунктів управління, складів та районів зосередження ворога на тимчасово окупованих територіях. Удари припали на Запорізьку, Херсонську області та Крим.