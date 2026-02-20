В российском Краснодаре слышны взрывы, аэропорт приостановил работу

$43.270.03
50.920.34
ukenru
16:35 • 6660 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
14:46 • 13963 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 16838 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 18415 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
20 февраля, 12:27 • 20934 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 37179 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 14370 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 20624 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 50556 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 83287 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
2.4м/с
77%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 27643 просмотра
Смелянский высмеял Гончаренко из-за заявления в НАБУ и приклеил его фото на туалетный ёршикPhoto20 февраля, 12:35 • 8918 просмотра
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны20 февраля, 13:28 • 12159 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 18052 просмотра
Верховный суд США признал незаконными глобальные пошлины Трампа15:31 • 5540 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 18134 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 27725 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 37184 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 60416 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 96342 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Крис Мартин
Музыкант
Джеффри Эпштейн
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Германия
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей19:21 • 516 просмотра
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны20 февраля, 13:28 • 12222 просмотра
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo20 февраля, 08:31 • 37599 просмотра
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС20 февраля, 06:37 • 40250 просмотра
Трамп поручил рассекретить правительственные документы о внеземной жизни и НЛО20 февраля, 06:27 • 37435 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Старлинк
Ланцет (барражирующий боеприпас)

В российском Краснодаре слышны взрывы, аэропорт приостановил работу

Киев • УНН

 • 264 просмотра

В российском Краснодаре слышны взрывы, работает ПВО. Аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы.

В российском Краснодаре слышны взрывы, аэропорт приостановил работу

В российском краснодаре слышны взрывы. Над городом работает ПВО, из-за чего аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ. 

Детали 

Как сообщают росСМИ, жители южных и юго-западных районов рассказали о нескольких громких хлопках с интервалом в несколько минут. Сначала был слышен звук мотора, после чего - громкие звуки.

По предварительной информации, осколки упали в частном секторе прямо на тротуар. На месте сейчас работают экстренные службы - территорию обследуют, проверяют возможные повреждения.

Аэропорт Краснодара временно не принимает и не отправляет рейсы. Официальных данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

Напомним 

Генштаб ВСУ подтвердил поражение пунктов управления, складов и районов сосредоточения врага на временно оккупированных территориях. Удары пришлись на Запорожскую, Херсонскую области и Крым.

Павел Башинский

Новости Мира
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Херсонская область
Крым