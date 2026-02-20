В российском Краснодаре слышны взрывы, аэропорт приостановил работу

В российском краснодаре слышны взрывы. Над городом работает ПВО, из-за чего аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Как сообщают росСМИ, жители южных и юго-западных районов рассказали о нескольких громких хлопках с интервалом в несколько минут. Сначала был слышен звук мотора, после чего - громкие звуки.

По предварительной информации, осколки упали в частном секторе прямо на тротуар. На месте сейчас работают экстренные службы - территорию обследуют, проверяют возможные повреждения.

Аэропорт Краснодара временно не принимает и не отправляет рейсы. Официальных данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

Напомним

Генштаб ВСУ подтвердил поражение пунктов управления, складов и районов сосредоточения врага на временно оккупированных территориях. Удары пришлись на Запорожскую, Херсонскую области и Крым.