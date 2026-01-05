Зеленский обсудил с Федоровым форматы работы Минобороны: через неделю ожидает проекты решений

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Михаилом Федоровым формат работы Министерства обороны Украины, а также форматы изменений. По словам Главы государства, через неделю Федоров представит проекты решений, которые нужны, передает УНН.

Обсудили с Михаилом Федоровым формат работы Министерства обороны Украины. Главный принцип – технологичность нашей обороны должна сохранять жизнь наших воинов. Россия в этой войне имеет одно значительное преимущество, а именно возможность давить масштабом ударов, масштабом штурмов на Украину. Мы должны и обязаны отвечать более активным применением технологий, более быстрым развитием новых видов оружия, новой тактикой

По его словам, с начала этой войны Минцифра была и остается активным источником инноваций для сферы обороны Украины. Это касается и развития рынка производителей оружия, применения дронов, современной связи. Конечно, Украина абсолютно предана дипломатии и стремится закончить как можно быстрее эту войну. Но Россия не демонстрирует аналогичного подхода и затягивает агрессию. Будем противодействовать этому благодаря большей технологичности и трансформации сферы обороны.

Обсудили форматы изменений, которые Михаил Федоров готовится внедрить на посту министра обороны Украины. Через неделю Михаил представит проекты решений, которые нужны. Рассчитываю, что в парламенте поддержат такое усиление

Зеленский добавил, что Федоров также доложил о том, как уже реализуются различные направления модернизации сферы обороны Украины. Технологические решения уже работают.

В частности, за декабрь 2025 года верифицировано и подтверждено на видео уже 35 тысяч уничтоженных оккупантов, за ноябрь было 30 тысяч подтвержденных поражений, за октябрь было 26 тысяч поражений. Очевидно, что технологии работают эффективно. Четко увеличивается поставка дронов в войска. Готовим наши новые особые форматы усиления дроновой составляющей нашей защиты. Слава Украине!