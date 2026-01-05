Зеленский обсудил с Федоровым форматы работы Минобороны: через неделю ожидает проекты решений

$42.290.12
49.580.03
ukenru
Эксклюзив
14:42 • 3082 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
14:05 • 11170 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
13:13 • 12868 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
12:32 • 19233 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
09:38 • 29757 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 85220 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 64643 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 89896 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 96282 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 67242 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
1м/с
77%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп выдвинул ультиматум новому лидеру Венесуэлы Делси Родригес5 января, 05:49 • 56938 просмотра
Зеленский назначил Христю Фриланд советником по вопросам экономического развитияPhoto09:55 • 14529 просмотра
Враг нанес пять ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Харькова: повреждения очень значительны11:49 • 19391 просмотра
Экс-нардепа задержали в Германии после международного розыска: о ком идет речь12:22 • 9412 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы12:50 • 18696 просмотра
публикации
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
14:05 • 11169 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы12:50 • 19075 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 85219 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 150650 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 168084 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Василий Малюк
Кирилл Буданов
Блогеры
Сергей Кислыця
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Село
Харьков
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 48892 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 43629 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 41427 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 49658 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 94928 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Золото
Ланцет (барражирующий боеприпас)

Зеленский обсудил с Федоровым форматы работы Минобороны: через неделю ожидает проекты решений

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Михаилом Федоровым формат работы Министерства обороны, акцентируя на технологичности обороны. Федоров представит проекты решений по изменениям в Минобороны в течение недели.

Зеленский обсудил с Федоровым форматы работы Минобороны: через неделю ожидает проекты решений

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Михаилом Федоровым формат работы Министерства обороны Украины, а также форматы изменений. По словам Главы государства, через неделю Федоров представит проекты решений, которые нужны, передает УНН.

Обсудили с Михаилом Федоровым формат работы Министерства обороны Украины. Главный принцип – технологичность нашей обороны должна сохранять жизнь наших воинов. Россия в этой войне имеет одно значительное преимущество, а именно возможность давить масштабом ударов, масштабом штурмов на Украину. Мы должны и обязаны отвечать более активным применением технологий, более быстрым развитием новых видов оружия, новой тактикой

- сообщил Зеленский.

По его словам, с начала этой войны Минцифра была и остается активным источником инноваций для сферы обороны Украины. Это касается и развития рынка производителей оружия, применения дронов, современной связи. Конечно, Украина абсолютно предана дипломатии и стремится закончить как можно быстрее эту войну. Но Россия не демонстрирует аналогичного подхода и затягивает агрессию. Будем противодействовать этому благодаря большей технологичности и трансформации сферы обороны.

Обсудили форматы изменений, которые Михаил Федоров готовится внедрить на посту министра обороны Украины. Через неделю Михаил представит проекты решений, которые нужны. Рассчитываю, что в парламенте поддержат такое усиление

- подчеркнул Президент.

Зеленский добавил, что Федоров также доложил о том, как уже реализуются различные направления модернизации сферы обороны Украины. Технологические решения уже работают.

В частности, за декабрь 2025 года верифицировано и подтверждено на видео уже 35 тысяч уничтоженных оккупантов, за ноябрь было 30 тысяч подтвержденных поражений, за октябрь было 26 тысяч поражений. Очевидно, что технологии работают эффективно. Четко увеличивается поставка дронов в войска. Готовим наши новые особые форматы усиления дроновой составляющей нашей защиты. Слава Украине!

- резюмировал Глава государства.

Украинские военные в декабре ликвидировали более 33 тысяч россиян дронами: установлен рекорд е-Баллов05.01.26, 16:56 • 1016 просмотров

Напомним

2 января Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил Михаилу Федорову стать новым министром обороны Украины

Антонина Туманова

ПолитикаТехнологии
Техника
Война в Украине
Михаил Федоров
Министерство обороны Украины
Владимир Зеленский
Украина