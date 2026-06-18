В Крыму после атаки горят стратегические железнодорожный и автомобильный мосты

В временно оккупированном Крыму ночью был атакован железнодорожный мост на ветке Джанкой – Керчь возле села Раздольное в Советском районе. После удара на объекте возник масштабный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", пишет УНН.

Детали

По данным канала, также под удар попал расположенный рядом автомобильный "горбатый" мост. Информация о степени его повреждения уточняется.

Кроме того, "Крымский ветер" сообщает о пожаре на участке железной дороги вблизи станции Владиславовка в Кировском районе Крыма.

Станция Владиславовка является одним из ключевых железнодорожных узлов восточного Крыма, через который осуществляется движение поездов в направлении Джанкоя, Керчи и Феодосии.

Официальных комментариев относительно последствий атак и возможных повреждений транспортной инфраструктуры российские власти на данный момент не обнародовали.

Возле двух мостов через пролив Промоина на Арабатской стрелке также ночью произошел пожар, сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковой съемки.

В Крыму сообщили об атаке на железнодорожный мост через Северо-Крымский канал