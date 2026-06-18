В Крыму сообщили об атаке на железнодорожный мост через Северо-Крымский канал

В временно оккупированном Крыму был атакован железнодорожный мост через Северо-Крымский канал вблизи села Раздольное Советского района. На месте возник пожар, а местные жители сообщали о многочисленных взрывах. Об этом информирует Telegram-канал "Крымский ветер", пишет УНН.

Детали

По данным канала, очевидцы слышали около 20 взрывов в районе моста. После атаки там вспыхнул пожар.

Также, по информации "Крымского ветра", под удар попал расположенный рядом так называемый "горбатый" мост. Информация о степени его повреждения в данный момент уточняется.

В оккупированном Крыму ввели веерные отключения электроэнергии после ночных атак

Ранее в этом же населенном пункте украинские Силы беспилотных систем атаковали локомотив, отмечает Telegram-канал. Официального подтверждения информации о нынешней атаке со стороны украинских военных на момент публикации не поступало.

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