Оккупанты заявили об ударах по Чонгарскому мосту и перекрытии движения

Оккупационные власти заявили о новой атаке по Чонгарскому мосту на административной границе между временно оккупированными Херсонской областью и Крымом. Из-за этого движение транспорта в направлении пункта пропуска "Джанкой" временно перекрыли. Об этом сообщил назначенный рф "губернатор" оккупированной части Херсонщины владимир сальдо, передает УНН.

Детали

По словам сальдо, ночью украинские силы якобы предприняли очередную попытку удара по мостам на Чонгарском направлении.

Противник предпринял новую попытку атаковать мосты на направлении Чонгара. Движение в сторону пункта пропуска "Джанкой" в настоящее время перекрыто - написал он.

Кроме того, оккупационные власти сообщили об ударе по мосту, который соединяет Геническ с Арабатской стрелкой.

Специалисты уже провели осмотр конструкций. Движение восстановлено в реверсивном режиме - заявил сальдо.

Также он утверждает, что в течение ночи российская ПВО и мобильные огневые группы якобы сбили 25 украинских ударных беспилотников.

ВСУ поразили стратегический мост в районе Чонгара на пути к оккупированному Крыму