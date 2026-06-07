ВСУ поразили стратегический мост в районе Чонгара на пути к оккупированному Крыму
Киев • УНН
ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему оккупированный Крым с югом Украины. Движение через Джанкой приостановлено, российская логистика столкнулась с новыми трудностями.
ВСУ нанесли удар по мосту в районе Чонгара, который является одним из ключевых маршрутов между оккупированным Крымом и захваченной частью юга Украины. Об этом сообщают в Центре стратегических коммуникаций, передает УНН.
Очень неудачное утро для оккупантов в Крыму. ВСУ нанесли удар по мосту в районе Чонгара — одному из ключевых маршрутов между оккупированным Крымом и захваченной частью юга Украины
Кроме того, по предварительной информации, после этого движение через пункт пропуска "Джанкой" было приостановлено.
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