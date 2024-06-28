На позициях российских ПВО в оккупированном Джанкое (Крым) зафиксирован новый пожар, возможно, связанный с зенитно-ракетным комплексом С-500.
На аэродроме в Джанкое, в оккупированном Крыму сегодня произошло возгорание. Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковой съемки, передает УНН.
Детали
На территории аэродрома в Джанкое, где ранее был уничтожен С-400, сегодня был идентифицирован новый пожар. Возможно, речь идет о ЗРК С-500, пишет мониторинговая группа "Крымского ветра" ссылаясь на данные спутниковой съемки.
Уничтожение новейшего российского ЗРК С-500, а также РЛС данного комплекса на данный момент не подтверждается официально.
Вместе с тем, 15 июня глава ГУР Кирилл Буданов заявлял, что вс рф разместили в оккупированном Крыму ЗРК С-500 "Прометей".
Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы23 июня 2024, 19:26 • 85730 просмотров