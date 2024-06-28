На позиціях російської ППО в окупованому Джанкої розпізнано нову пожежу
Київ • УНН
На позиціях російських ППО в окупованому Джанкої (Крим) зафіксовано нову пожежу, можливо, пов'язану із зенітно-ракетним комплексом С-500.
На аеродромі в Джанкої, в окупованому Криму сьогодні сталося загоряння. Про це повідомляє моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані супутникової зйомки, передає УНН.
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На території аеродрому в Джанкої, де раніше було знищено С-400, сьогодні було ідентифіковано нову пожежу. Можливо, йдеться про ЗРК С-500, пише моніторингова група "Кримського вітру" посилаючись на дані супутникової зйомки.
Знищення новітнього російського ЗРК С-500, а також РЛС цього комплексу наразі не підтверджується офіційно.
Разом з тим, 15 червня глава ГУР Кирило Буданов заявляв, що вс рф розмістили в окупованому Криму ЗРК С-500 "Прометей".
У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи23.06.2024, 22:26 • 86489 переглядiв