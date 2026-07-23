РФ возвращает Крым в прошлое: в оккупированных городах устанавливают таксофоны - ЦПД
Киев • УНН
В Джанкое и Евпатории монтируют проводные телефонные будки для вызова экстренных служб. Мобильная связь и интернет в Джанкое работают только 8 часов в сутки.
Во временно оккупированном Крыму россияне решили продемонстрировать очередной "технологический прорыв": из-за блэкаутов и отключений связи на улицах городов начали устанавливать стационарные таксофоны. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что пока мир разворачивает сети 5G, Россия уверенно возвращает полуостров в прошлое столетие.
В Джанкое мобильная связь и интернет теперь работают по расписанию — только восемь часов в сутки, а в Севастополе оккупанты не способны выдерживать даже графики отключений электричества "2 часа через 6", поэтому советуют гражданским слушать новости по радио
Указывается, что чтобы хоть как-то имитировать "заботу" о населении, на улицах Джанкоя и Евпатории начали монтировать проводные телефонные будки для вызова экстренных служб.
"Принудительная технологическая деградация Крыма в очередной раз показывает, как реальность российской оккупации отличается от пропагандистской картинки "процветания с Россией". Оккупанты сознательно превратили полуостров в сплошную милитаризованную базу, сделав гражданское население заложниками и "живым щитом" для защиты своих военных объектов", - резюмируют в ЦПД.
Напомним
Российские захватчики в Крыму усиливают ограничения связи, в Джанкое доступ к сети возможен лишь 8 часов в сутки. Гражданское население остается без коммуникации 16 часов, что используется для сокрытия перемещения войск.
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