В Крыму россияне оставили Джанкой без мобильной связи и интернета - ЦПД

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Во временно оккупированном Крыму российские захватчики усиливают ограничения на работу мобильной связи и интернета. В частности, в Джанкое доступ к сети может быть ограничен до восьми часов в сутки. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

По информации ЦПД, в течение остальных 16 часов мобильная связь и интернет в городе будут полностью отключены. Гражданское население фактически осталось без доступа к основным средствам коммуникации большую часть суток.

В Центре отметили, что такие меры российские оккупационные силы могут использовать для сокрытия перемещения военной техники и личного состава. Кроме того, ограничение доступа к связи затрудняет распространение информации среди местного населения и ограничивает возможность получать новости из внешних источников.

Гражданское население становится заложником военных интересов кремля, который превращает Крым в закрытую милитаризованную зону - подчеркнули в ЦПД.

В ведомстве добавили, что полное отключение коммуникаций на длительное время - часть более широкой практики российской власти по контролю за информационным пространством на временно оккупированных территориях. В то же время местные жители могут терять доступ не только к мобильному интернету, но и к сервисам, которые требуют стабильного подключения к сети.

Ранее Центр противодействия дезинформации сообщал, что кремль стремится обеспечить работу так называемых "белых списков" сервисов во время отключений мобильной связи. Речь идет о перечне ресурсов, доступ к которым может сохраняться даже в условиях масштабных ограничений сети.

Российские оккупационные администрации одновременно усиливают контроль над телекоммуникационной инфраструктурой и ограничивают доступ населения к независимой информации. Для жителей оккупированного Крыма это означает длительные периоды фактической изоляции от внешнего мира.

Напомним

Ранее мы писали о том, что россия массово ограничивает мобильный интернет по всей стране, прикрываясь безопасностью.