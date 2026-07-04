В оккупированном Крыму фиксируют поражение паромного терминала и не только
Киев • УНН
Во временно оккупированном Крыму зафиксировано поражение паромного терминала «Крым» и других объектов. Движение «АТЕШ» сообщило о прилётах по военному аэродрому в Джанкое.
Во временно оккупированном Крыму фиксируют поражение паромного терминала «Крым», а также ряда других объектов, сообщили в движении «АТЕШ» в субботу, пишет УНН.
Была атакована Керчь. Был атакован паромный терминал «Крым», а также ряд других объектов
Также сообщается, что «были зафиксированы прилеты по военному аэродрому в Джанкое».
«Операция по изоляции оккупантов продолжается», - отметили в «АТЕШ».
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Напомним
Военные с помощью middle-strike БПЛА украинского производства уже нанесли поражение по ключевым крымским мостам у Чонгара и Армянска. Удары нанесли с помощью беспилотников FP-2 и «Бегемот». По мосту, соединяющему Херсонскую область с Крымом в Чонгаре, били дважды – в ночь с 6 на 7 июня, а также в ночь на 9 июня.
Кроме того, 8 июня под ударом оказался мост, ведущий из Геническа на Арабатскую стрелку. Еще два моста через Северо-Крымский канал – в районе населенных пунктов Преображенка и Мирное у Армянска – были атакованы 11 июня.
Кроме того, в ночь на 13 июня были поражены КПП «Джанкой», железнодорожный мост и понтонная переправа.
В ночь на 22 июня был уничтожен железнодорожный мост через Северо-Крымский канал.
Серия ударов по мостам и логистическим маршрутам, соединяющим временно оккупированный Крым с материковой частью Украины, стала очередным этапом украинской стратегии изоляции российской группировки на юге.