СБУ подтвердила новое поражение истребителей на аэродроме "Саки" и по ангарам "Гвардейского" в Крыму
Киев • УНН
СБУ нанесла удар беспилотниками по аэродромам «Саки» и «Гвардейское» в Крыму. На «Саках» поражено семь ангаров, уничтожено или повреждено как минимум семь самолетов.
Служба безопасности Украины подтвердила второе за неделю поражение истребителей на аэродроме «Саки» и отработку по ангарам аэродрома «Гвардейское» во временно оккупированном Крыму, пишет УНН.
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«Выполняя поставленные Президентом Украины Владимиром Зеленским задачи в рамках 40-дневной операции воздействия на рф, СБУ нанесла успешный удар беспилотниками по военным аэродромам «Саки» и «Гвардейское» во временно оккупированном Крыму», — указали в СБУ.
На аэродроме «Саки» поражено семь ангаров с хранением авиационной техники, в которых находились истребители и фронтовые бомбардировщики Су-30СМ, Су-30, Су-24. По предварительной информации, уничтожено или повреждено не менее семи самолетов
Это, как указано, «уже второй удар СБУ по аэродрому «Саки» за текущую неделю».
На военном аэродроме «Гвардейское» поражено два ангара, в которых хранились БпЛА «Шахед» и авиационное оборудование
Военные аэродромы «Саки» и «Гвардейское», как указано, являются одними из ключевых авиационных баз российских оккупационных войск в Крыму. Именно оттуда регулярно взлетают самолеты тактической авиации, которые наносят ракетные и бомбовые удары по территории Украины и обеспечивают действия российской группировки на южном направлении.
«СБУ продолжает выполнять поставленные Президентом Украины задачи и системно уменьшать военный потенциал россии. Каждая наша спецоперация — это минус вражеская авиация, логистика, склады, техника и инфраструктура, которые обеспечивают российскую агрессию. Мы и в дальнейшем будем максимально давить на врага как на передовой, так и в глубоком тылу, лишая его возможностей вести войну против Украины», — подчеркнул глава СБУ Евгений Хмара.
СБУ подтвердила поражение ангаров с истребителями на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму01.07.26, 10:59 • 3063 просмотра