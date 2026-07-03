СБУ подтвердила новое поражение истребителей на аэродроме "Саки" и по ангарам "Гвардейского" в Крыму

Служба безопасности Украины подтвердила второе за неделю поражение истребителей на аэродроме «Саки» и отработку по ангарам аэродрома «Гвардейское» во временно оккупированном Крыму, пишет УНН.

«Выполняя поставленные Президентом Украины Владимиром Зеленским задачи в рамках 40-дневной операции воздействия на рф, СБУ нанесла успешный удар беспилотниками по военным аэродромам «Саки» и «Гвардейское» во временно оккупированном Крыму», — указали в СБУ.

На аэродроме «Саки» поражено семь ангаров с хранением авиационной техники, в которых находились истребители и фронтовые бомбардировщики Су-30СМ, Су-30, Су-24. По предварительной информации, уничтожено или повреждено не менее семи самолетов