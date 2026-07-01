СБУ подтвердила поражение ангаров с истребителями на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму
Киев • УНН
СБУ нанесла удар по аэродрому Саки, поразив ангары с истребителями Су-30 и Су-30СМ. Подтверждено пять попаданий беспилотников, в одном из ангаров возник пожар.
Служба безопасности Украины подтвердила поражение ангаров с истребителями на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму, пишет УНН.
Выполняя поставленные Президентом Украины Владимиром Зеленским задачи в рамках 40-дневной операции воздействия на рф, СБУ нанесла успешный удар по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. Целью операции стала инфраструктура аэродрома, в частности ангары с истребителями
Как указано, "подтверждено пять попаданий беспилотников СБУ по ангарам, где хранилась авиационная техника".
По предварительной информации, в двух ангарах на момент удара находились истребители Су-30 и Су-30СМ. После атаки в ангаре, где находился Су-30СМ, был зафиксирован пожар, что свидетельствует об успешном поражении цели
Ориентировочная стоимость каждого такого самолета, как указано, составляет от 30 до 50 млн долларов США, в зависимости от комплектации.
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