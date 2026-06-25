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Зеленский утвердил 40-дневную операцию СБУ по воздействию на РФ ради побуждения к завершению войны

Киев • УНН

 • 1312 просмотра

Президент Зеленский утвердил 40-дневную операцию воздействия СБУ на РФ для принуждения к завершению войны. СБУ демонстрирует высокие показатели на фронте благодаря дронам, а ЦСО "Альфа" лидирует в поражении сил оккупанта.

Зеленский утвердил 40-дневную операцию СБУ по воздействию на РФ ради побуждения к завершению войны

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада и.о. главы Службы безопасности Украины Евгения Хмары сообщил об утверждении операции влияния на РФ для принуждения ее к миру. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Утвердил Службе 40-дневную операцию влияния на государство-агрессора ради побуждения к завершению войны. Важно, что СБУ уже несколько месяцев подряд демонстрирует наиболее высокие показатели защиты позиций Украины на фронте благодаря применению дронов различных типов. ЦСО "Альфа" является лидером по результатам поражений личного состава и техники сил оккупанта", – написал Зеленский в Телеграм в четверг вечером.

По его словам, доклад главы украинской спецслужбы касался "плана дальнобойных санкций, санкций средней дальности и результатов Службы безопасности Украины, а именно Центра спецопераций "Альфа" на фронте".

Также Зеленский и Хмара обсудили вызовы во внутренней безопасности Украины.

Напомним

Зеленский заявил, что операция по Крыму просчитана и не позволяет России затягивать войну. Украина обсудила с G7 дополнительные решения, которые зависят от международной поддержки.

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Ольга Розгон

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