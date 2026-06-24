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В Госдепе США считают, что Украина на данный момент выигрывает войну

Киев • УНН

 • 4380 просмотра

Заместитель госсекретаря США Джереми Левин заявил, что Украина выигрывает войну на данный момент. Он подчеркнул изменение динамики на поле боя и наступление украинских сил.

В Госдепе США считают, что Украина на данный момент выигрывает войну

В Государственном департаменте США оценивают текущее положение Украины в борьбе с РФ как победное и констатируют кардинальное изменение динамики на поле боя. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Джереми Левин во время YES Dinner Discussion в Гданьске, пишет УНН.

Детали

Как отметил глава Госдепа, Украина сейчас делает многое для того, чтобы зафиксировать новую фазу войны и в конечном итоге выиграть ее. По его оценке, уже сейчас ситуацию удалось переломить.

На данный момент мы находимся в положении, когда Украина выигрывает войну на данный момент

- сказал представитель Госдепа США.

Он подчеркнул, что при благоприятных погодных условиях теперь наступают украинские силы, тогда как Россия ждет зиму для "трусливых атак" на энергетическую инфраструктуру.

Сейчас очень важный момент. Украина может продолжать оказывать давление на поле боя

- сказал Левин.

Левин также сообщил, что американские санкции против российской нефти снова действуют, а США продолжат работать с европейскими партнерами над усилением ограничений.

По его словам, Вашингтон объявил о дополнительной энергетической и гуманитарной помощи Украине. В целом с прошлой осени США предоставили около $1,5 млрд невоенной, гуманитарной, энергетической и экономической поддержки.

Представитель Госдепа подчеркнул, что будущее Украины должно опираться не только на государственную помощь, но и на долгосрочное экономическое развитие и привлечение частного капитала.

Зеленский поручил ВСУ бить на опережение по объектам, которые рф использует для масштабирования войны24.06.26, 21:59 • 6318 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика