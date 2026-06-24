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Зеленский поручил ВСУ бить на опережение по объектам, которые рф использует для масштабирования войны

Киев • УНН

 • 418 просмотра

Президент Владимир Зеленский поручил ГУР и ВСУ наносить удары по российским объектам, которые кремль использует для войны. Он отметил, что удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре рф вызвали дефицит топлива в 60 регионах.

Зеленский поручил ВСУ бить на опережение по объектам, которые рф использует для масштабирования войны

Президент Владимир Зеленский дал официальное поручение Главному управлению разведки и Вооруженным силам Украины работать на опережение и наносить удары по российским объектам, которые Кремль использует для ведения и масштабирования войны против Украины. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Детали

Зеленский подчеркнул, что исторически Россия построена на захватнических принципах, однако Украина ведет исключительно справедливую освободительную борьбу.

Россия уже не впервые оккупирует чужие земли: российское государство состоит из многих покоренных народов, из украденных земель. Мы за свою землю боремся. Мы боремся за своих людей. Мы боремся за справедливость для Украины. Приказал нашей разведке и армии работать на опережение по тем объектам, которые россияне используют для масштабирования войны

- заявил Президент.

По словам президента, российское руководство концентрирует системы противовоздушной обороны вокруг Москвы, Валдая и Керченского моста, ослабляя защиту других регионов страны. В частности, в Московский регион, по его словам, переброшены сотни пусковых установок комплексов С-400, С-500 и "Панцирь".

При этом на всех остальных направлениях и в остальных российских городах сейчас остается всего по несколько пусковых установок. По словам Зеленского, такие приоритеты четко демонстрируют, что Кремль защищает исключительно свою власть, которая и является источником этой войны.

Последствия системных ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре РФ уже стали ощутимы для российской экономики. Сейчас в более чем 60 российских регионах зафиксирован острый дефицит топлива, а также стремительный рост цен на бензин и дизельное топливо, если они вообще есть в наличии на АЗС, заметил Зеленский.

Российские спецслужбы уже даже предлагают перенести или вообще отменить ритуал избрания "Единой России" в Госдуму: их очередная имитация выборов была запланирована на сентябрь, и сейчас мы видим по докладам разведки, что в России не уверены в процессах на сентябрь. Много сложностей, и только из-за того, что Путин отказывается заканчивать свою войну и не слышит наших предложений встречи, предложений реальных переговоров и достойного мира

- добавил президент.

Добавим

россию атаковали беспилотники в том числе и в ночь на 18 июня. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по московскому НПЗ. Он поблагодарил военных Сил специальных операций Вооруженных сил Украины за удары в глубине территории россии, которые были осуществлены модернизированными дронами FP-1 производства украинской компании Fire Point и заявил, что план дальнобойных санкций выполняется. В сети появились кадры украинских дронов FP-1 над российской столицей, которые безуспешно пытается сбить система "Панцирь". Это уже второй удар по московскому НПЗ.

До этого 16 июня в Московской области и Краснодарском крае рф было зафиксировано атаки БПЛА на нефтяные объекты. В сети также выложили кадры, на которых видно как в небе над москвой маневрирует ударный дрон FP-1, созданный компанией Fire Point для глубоких ударов по вражеской территории. Аналитики указывают, что пораженный НПЗ расположен примерно в 15 километрах от кремля. Также в рф недавно сообщали об атаке дронов на Тюменский НПЗ (бывший Антипинский НПЗ). Украинские беспилотники также нанесли удар по инфраструктуре морского порта "Кавказ" в Краснодарском крае - был поражен резервуарный парк комплекса перегрузки нефтепродуктов и территория нефтебазы.

Кроме того, военные с помощью middle-strike БПЛА украинского производства уже нанесли поражение по ключевым крымским мостам у Чонгара и Армянска. Удары осуществили с помощью беспилотников FP-2 и "Бегемот". По мосту, соединяющему Херсонскую область с Крымом в Чонгаре, били дважды – в ночь с 6 на 7 июня, а также в ночь на 9 июня. Кроме того, 8 июня под ударом оказался мост, ведущий из Геническа на Арабатскую стрелку. Еще два моста через Северо-Крымский канал – в районе населенных пунктов Преображенка и Мирное у Армянска – были атакованы 11 июня.

  Кроме того, в ночь на 13 июня были поражены  КПП "Джанкой", железнодорожный мост и понтонная переправа. На видеозаписях ударов, которые показали в 1-м отдельном штурмовом полку имени Дмитрия Коцюбайла, вместо традиционного прицела – зеленое сердце, которое характерно для ударных дронов, производимых компанией Fire Point. В ночь против 22 июня был уничтожен железнодорожный мост через Северокрымский канал. Серия ударов по мостам и логистическим маршрутам, соединяющим временно оккупированный Крым с материковой частью Украины, стала очередным этапом украинской стратегии изоляции российской группировки на юге.

Напомним

Последними неделями украинские военные системно наносят удары по российской противовоздушной обороне. Так, 24 июня СБУ подтвердила успешное поражение средств ПВО в районе Керченского пролива и военных аэродромов "Саки" и "Гвардейское" в оккупированном Крыму. По данным спецслужбы, было поражено две единицы из состава зенитного ракетного комплекса С-400 и два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1". 

В тот же день совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман опубликовал в соцсети X сообщение СБУ о результатах операции, что может свидетельствовать об использовании во время удара, в том числе, и вооружения производства Fire Point.  

Кроме того, 22 июня Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение высокоточными ракетами предприятия Воронежа, которое производит электронные компоненты для российских ракет и систем противовоздушной обороны. По данным военных, завод поставлял элементную базу для ракет Х-101 и комплекса "Искандер-К", а также диоды и транзисторные сборки для телевизионных каналов боевых машин ЗРГК "Панцирь-С1". В Генштабе подчеркнули, что уничтожение мощностей такого предприятия напрямую влияет на способность россии производить новые ракеты и восстанавливать потери систем ПВО.

Ольга Розгон

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