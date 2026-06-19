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В Крыму, Мелитополе и Мариуполе ночью прогремели взрывы: сообщают об атаке дронов и пожарах

Киев • УНН

 • 502 просмотра

Ночью 19 июня в оккупированных Крыму, Мелитополе и Мариуполе прогремели взрывы на фоне атаки дронов. Сообщается о пожарах и работе российских огневых групп.

В Крыму, Мелитополе и Мариуполе ночью прогремели взрывы: сообщают об атаке дронов и пожарах

В ночь на 19 июня во временно оккупированном Крыму, Мелитополе и Мариуполе прогремели взрывы на фоне вероятной атаки беспилотников. Об этом сообщают партизанское движение "АТЕШ" и телеграм-канал "Крымский ветер", пишет УНН.

Детали

По данным агентов "АТЕШ", взрывы были зафиксированы в Мариуполе, Мелитополе и Симферопольском районе Крыма. Также сообщалось о полетах беспилотников над Феодосией и активной работе мобильных огневых групп российских войск. Кроме того, жители поселка Кача сообщали о стрельбе и взрывах вблизи аэродрома Бельбек, который оккупанты активно используют в военных целях.

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В свою очередь телеграм-канал "Крымский ветер" сообщил о пролете большой группы беспилотников через Джанкойский район в направлении Керчи. Также поступала информация о мощных взрывах в районе военного гарнизона Гвардейское и в Армянске.

По данным канала, в Армянске прогремело как минимум 4-5 взрывов, в том числе в районе завода "Крымский титан". Кроме того, очевидцы сообщили о пожаре между Перекопом и Армянском, где, по предварительной информации, могла быть поражена автозаправочная станция. Официальных комментариев относительно последствий ночной атаки пока нет.

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Степан Гафтко

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