В Крыму, Мелитополе и Мариуполе ночью прогремели взрывы: сообщают об атаке дронов и пожарах
Киев • УНН
Ночью 19 июня в оккупированных Крыму, Мелитополе и Мариуполе прогремели взрывы на фоне атаки дронов. Сообщается о пожарах и работе российских огневых групп.
В ночь на 19 июня во временно оккупированном Крыму, Мелитополе и Мариуполе прогремели взрывы на фоне вероятной атаки беспилотников. Об этом сообщают партизанское движение "АТЕШ" и телеграм-канал "Крымский ветер", пишет УНН.
Детали
По данным агентов "АТЕШ", взрывы были зафиксированы в Мариуполе, Мелитополе и Симферопольском районе Крыма. Также сообщалось о полетах беспилотников над Феодосией и активной работе мобильных огневых групп российских войск. Кроме того, жители поселка Кача сообщали о стрельбе и взрывах вблизи аэродрома Бельбек, который оккупанты активно используют в военных целях.
Генштаб подтвердил поражение Московского НПЗ, нефтебазы, железнодорожного моста через Северо-Крымский канал и не только18.06.26, 11:02 • 13519 просмотров
В свою очередь телеграм-канал "Крымский ветер" сообщил о пролете большой группы беспилотников через Джанкойский район в направлении Керчи. Также поступала информация о мощных взрывах в районе военного гарнизона Гвардейское и в Армянске.
По данным канала, в Армянске прогремело как минимум 4-5 взрывов, в том числе в районе завода "Крымский титан". Кроме того, очевидцы сообщили о пожаре между Перекопом и Армянском, где, по предварительной информации, могла быть поражена автозаправочная станция. Официальных комментариев относительно последствий ночной атаки пока нет.
Оккупационная администрация в Крыму вывозит семьи и имущество на фоне ударов ВСУ19.06.26, 03:22 • 2024 просмотра