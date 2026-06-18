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Генштаб подтвердил поражение Московского НПЗ, нефтебазы, железнодорожного моста через Северо-Крымский канал и не только

Киев • УНН

 • 2246 просмотра

ВСУ поразили Московский НПЗ, нефтебазу Гуково и стратегические мосты оккупантов. Подтверждено уничтожение десятков резервуаров топлива на территории россии.

Генштаб подтвердил поражение Московского НПЗ, нефтебазы, железнодорожного моста через Северо-Крымский канал и не только

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Московского НПЗ, нефтебазы, железнодорожного моста через Северо-Крымский канал и других объектов противника, пишет УНН.

В ночь на 18 июня 2026 года подразделения Сил обороны в Московской области российской федерации повторно поразили Московский нефтеперерабатывающий завод

- сообщили в Генштабе.

Мощность предприятия по переработке составляет более 12 млн тонн нефти в год. Задействовано в обеспечении российской армии.

"Зафиксированы попадания и масштабный пожар на территории предприятия - в настоящее время это как минимум 5 точек горения. По предварительному геолоцированию горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк", - указали в Генштабе.

Также в Ростовской области российской федерации поражена нефтебаза "Гуково". Зафиксированы попадания и пожар на территории объекта

- отметили в Генштабе.

Нефтебаза используется для хранения и перевалки горюче-смазочных материалов, обеспечивающих функционирование военной и транспортной инфраструктуры государства-агрессора.

Кроме этого, наши воины били по автомобильному мосту через реку Калка в районе населенного пункта Гранитное Донецкой области, а также железнодорожному мосту через Северо-Крымский канал в районе Раздольного на ВОТ АР Крым. Указанные объекты использовались противником для военных перевозок и обеспечения логистики оккупационных войск

- сообщили в Генеральном штабе.

Как сообщается, "в районе Соледара Донецкой области поражен командный пункт оккупантов. Также нанесено поражение складам горюче-смазочных материалов противника в Мариуполе и Пятиполье Донецкой области, а также складу материально-технических средств в районе Бойковского на Донетчине".

Кроме того, по данным Генштаба, по результатам доразведки ранее пораженных объектов подтверждены другие результаты: "В результате поражения 14 июня 2026 года нефтеперекачивающей станции "Палкино" в Ярославской области рф подтверждено уничтожение семи резервуаров общим объемом 95 тыс. м³. В результате поражения 13 июня 2026 года Котовского цеха подготовки и перекачки нефти в Волгоградской области рф подтверждено повреждение трех резервуаров РВС-2000 и участка нефтепровода. В результате поражения 13 июня 2026 года нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" в районе населенного пункта Волна Краснодарского края рф подтверждено повреждение пяти вертикальных резервуаров типа РВСП-30000".

Объекты задействованы в обеспечении российских оккупационных войск.

Напомним

россию атаковали беспилотники в ночь на 18 июня. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по московскому НПЗ и в ростовской области. В сети появились кадры украинских дронов FP-1 производства украинской компании Fire Point над российской столицей, которые безуспешно пытается сбить система "Панцирь". Это уже второй удар по московскому НПЗ.

До этого 16 июня в московской области и краснодарском крае рф были зафиксированы атаки БПЛА на нефтяные объекты. В сети также выложили кадры, на которых видно, как в небе над москвой маневрирует ударный дрон FP-1, созданный компанией Fire Point для глубоких ударов по вражеской территории. Аналитики указывают, что пораженный НПЗ расположен примерно в 15 километрах от кремля.

Deep strike становятся все глубже, усиливая позиции Украины05.06.26, 15:42 • 89259 просмотров

Юлия Шрамко

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