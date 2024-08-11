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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд в оккупированном Крыму оставил в СИЗО активистов Азиза Азизова и Мустафу Абдураманова

Киев  •  УНН

11 августа 2024, 07:57  •  8831 просмотра

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Верховный суд оккупированного Крыма оставил без изменений решение о продлении ареста крымскотатарским активистам. Адвокат считает преследование незаконным, поскольку организация "Хизб-ут Тахрир" не признана террористической.

Верховный суд оккупированного Крыма оставил без изменения решение Киевского районного суда Симферополя о продлении ареста активистам Азизу Азизову и Мустафе Абдураманову. Жители Бахчисарая останутся в СИЗО до 4 ноября 2024 года. Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов, передает УНН со ссылкой на "Крымскую солидарность".

Политзаключенные в суде отрицали свою вину и причастность к террористической деятельности. Азиз Азизов заявил, что не является преступником и "известен в городе как человек, который организовывал праздники для детей".

Адвокат Эмиль Курбединов считает незаконным преследование крымских татар по данным уголовным статьям.

"На сегодня в соответствии с федеральным законом о противодействии терроризму организация "Хизб-ут Тахрир" не признавалась террористической и под таким соусом эти дела подавать абсолютно не законно. То есть, по сути, это преследование людей без закона, это уже какой-то феодальный строй. Даже в те времена хоть как-то придерживались бумажек, указов, законов. В данном случае, не имея вообще никаких законных оснований, людей просто преследуют по надуманным основаниям под соусом "борьбы с терроризмом", - прокомментировал защитник.

Добавим

Утром 5 марта в Бахчисарайском и Джанкойском районах оккупированного Крыма силовики провели обыск у 10 крымских татар. В тот же день суд избрал меру пресечения четырем из них - крымскотатарским активистам Мемету Люманову, Азизу Азизову, Рустему Османову и Мустафе Абдураманову. Их отправили в СИЗО №2 до 4 мая 2024 года.

Позже суд отправил в СИЗО задержанных жителей Джанкоя и Джанкойского района - Энвера Халиллаева, Наримана Аметова, Али Мамутова, имама мечети села Лобаново Вахида Мустафаева и активиста Арсена Кашка. Бывшего имама Ремзи Куртнезирова из-за многочисленных болезней отправили под домашний арест. Всем десяти арестованным вменяют участие в запрещенной на территории рф исламской партии Хизб ут-Тахрир. Многие из задержанных - родители в многодетных семьях.

В россии ее организация находится под запретом с 2003 года. На территории Украины и большинства стран мира действует без ограничений на уровне национальных законодательств. Первые аресты по данной категории уголовных дел в Крыму начались в 2015 году, когда на территории полуострова стали принудительно внедрять нормы российского законодательства.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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