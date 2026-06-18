"Отрезание" Крыма: как и чем подразделение "Фаланга" обескровливает врага

Недавно созданный Центр мультидоменных операций "Фаланга" активно задействован в операции по так называемому "отрезанию" временно оккупированного Крыма от сухопутного коридора к россии. О том, как подразделению удается наносить врагу мощные удары, в эфире Радио Свобода рассказал Дмитрий "Перун" Филатов — командир 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло, входящего в Центр "Фаланга", пишет УНН.

В подразделении создан отдел киберразведки, что позволяет получать больше информации о враге. "Фаланга" имеет возможность самостоятельно закупать средства поражения, которые являются максимальными для их задач, например ударные беспилотники украинской компании Fire Point.

"Мы сконцентрировались именно на той работе, которая будет обескровливать те подразделения, против которых мы воюем на земле. Цель мультидоменного центра — уничтожение на всех уровнях подразделений, против которых мы воюем. Именно и эти события с Чонгаром, с Армянском, они происходили именно в плоскости влияния на те подразделения, против которых мы воюем на земле. Это именно 37-я мотострелковая бригада и 64-я. Мы концентрируем средства разведки на выявлении их целей. Сейчас наиболее информативным источником информации являются кибервзломы. То есть мы создали отдел киберразведки, который занимается поиском целей в киберсреде. Мы владеем довольно интересной информацией о противнике. И поэтому мы, имея средства, на которые нам выделили финансирование, мы закупили "файерпоинты", и имея эти средства, мы могли реагировать на те действия, которые происходили у противника", — рассказал Дмитрий Филатов.

По словам Филатова, первое поражение было относительно слабым, так как действовали быстро и еще учились. Однако, как показали последние недели, украинские военные довольно быстро научились наносить сокрушительные удары по вражеским объектам и инфраструктуре, которую использует враг.

Филатов считает, что взять под контроль трассу Р-280, которая проходит из ростовской области через временно оккупированные территории к полуострову, вполне реально.

"Я думаю, 100% реально. Об этом же сделал заявление Роберт Бровди, командующий Силами беспилотных систем. И я думаю, что у них достаточно средств, достаточно возможностей это реализовать, раз они делают такие громкие заявления. Мы, точно в силах двух штурмовых полков, действующих на том участке, который влияет непосредственно на действия нашего подразделения, у нас есть эти средства. Я не уверен, что мы тем количеством средств смогли бы там, например, держать очень длительный период эту блокаду. Мы нанесли поражение, имея эти средства", — пояснил Филатов.

На оккупированной Херсонщине фиксируют новые поражения мостов на пути в Крым

По его словам, участок до Мелитополя — довольно узкий, и его блокирование сразу блокирует оккупированные части Херсонской и Запорожской областей, а также Крым.

"Это приводит не только к сложным военным последствиям, это приводит к определенной гуманитарной катастрофе на этом участке. Которую противнику тоже надо будет решать. И, соответственно, российским властям необходимо будет решать не только военный вопрос, а еще и гуманитарно-гражданские вопросы. На это надо будет тратить средства. И стимулируя блокаду, мы сможем на суше более агрессивно и активно продвигаться именно на Запорожском направлении. Это приведет к тому, что противник вынужден будет перебрасывать резервы и бросать их на нас", — пояснил командир, добавив, что это в определенной степени положительно повлияет и на другие направления на фронте.

Добавим

Военные с помощью middle-strike БПЛА украинского производства ранее уже наносили поражения по ключевым крымским мостам возле Чонгара и Армянска. Удары осуществили с помощью беспилотников FP-2 и "Бегемот". По мосту, соединяющему Херсонскую область с Крымом в Чонгаре, били дважды — в ночь с 6 на 7 июня, а также в ночь на 9 июня.

8 июня под ударом оказался мост, ведущий из Геническа к Арабатской стрелке.

Еще два моста через Северо-Крымский канал — в районе населенных пунктов Преображенка и Мирное возле Армянска — были атакованы 11 июня.

Кроме того, в ночь на 13 июня были поражены КПП "Джанкой", железнодорожный мост и понтонная переправа. На видеозаписях ударов, которые показали в 1-м отдельном штурмовом полку имени Дмитрия Коцюбайло, вместо традиционного прицела — зеленое сердце, характерное для ударных дронов, производимых компанией Fire Point.