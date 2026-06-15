На оккупированной Херсонщине фиксируют новые поражения мостов на пути в Крым
Киев • УНН
Ночью дроны атаковали мосты через Чонгар и на Арабатскую стрелку. Движение через Чонгар полностью перекрыто, а в Геническе введён реверсивный режим.
На оккупированной Херсонщине фиксируют новые удары дронами, а также поражения и перекрытия мостов, указал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в понедельник в соцсетях, пишет УНН.
Мостопад продолжился. Гауляйтер Сальдо сообщил, что ночью были нанесены удары по мосту через Чонгар и мосту на Арабатскую стрелку. Движение на обоих мостах полностью остановлено. Сигнатуры пожаров сервиса FIRMS от NASA фиксируют возгорания в точках атаки. Оба моста уже были поражены на прошлой неделе с введением ограничений. Приближаемся к моменту полной остановки движения в Крым через Чонгар и Геническ
Его сообщение появилось после заявления гауляйтера Херсонщины владимира сальдо, что "после массового налета БПЛА снова повреждены мосты в Херсонской области. После ночной атаки снова поврежден мост возле Чонгара. Движение через "Джанкой" полностью перекрыто. Также ночные удары наносились по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. Движение по нему перекрыто". Позже он заявил, что "реверсивное движение из Геническа на Арабатскую стрелку восстановлено".
Добавим
Военные с помощью middle-strike БПЛА украинского производства ранее уже наносили поражения по ключевым крымским мостам возле Чонгара и Армянска. Удары были осуществлены с помощью беспилотников FP-2 и "Бегемот". По мосту, соединяющему Херсонскую область с Крымом в Чонгаре, били дважды – в ночь с 6 на 7 июня, а также в ночь на 9 июня.
8 июня под ударом оказался мост, ведущий из Геническа к Арабатской стрелке.
Еще два моста через Северо-Крымский канал - в районе населенных пунктов Преображенка и Мирное возле Армянска - были атакованы 11 июня.
Кроме того, в ночь на 13 июня были поражены КПП "Джанкой", железнодорожный мост и понтонная переправа. На видеозаписях ударов, которые показали в 1-м отдельном штурмовом полку имени Дмитрия Коцюбайло, вместо традиционного прицела – зеленое сердце, характерное для ударных дронов, производимых компанией Fire Point.