На оккупированной Херсонщине фиксируют новые поражения мостов на пути в Крым

$44.810.1151.860.02
ukenru
Эксклюзив
03:11 • 10755 просмотра
россия ударила по Успенскому собору Киево-Печерской лавры — эксклюзивное видеоVideo
Эксклюзив
02:32 • 17640 просмотра
Последствия атаки на Киев: горят МАФы на Шулявке, под ударом киностудия имени ДовженкоVideo
Эксклюзив
14 июня, 23:27 • 29285 просмотра
Комбинированная атака на Киев: жители столицы массово спускаются в метроPhoto
14 июня, 22:00 • 25360 просмотра
"Пусть течет нефть": США и Иран заключили мирное соглашение о прекращении военных операций
14 июня, 15:42 • 51759 просмотра
Есть хорошие идеи, которые могут приблизить мир: Зеленский анонсировал встречу с Трампом на саммите G7
14 июня, 12:15 • 50148 просмотра
Дожди, грозы и даже град — какой погоды ждать в Украине в ближайшие три дня
14 июня, 09:15 • 52559 просмотра
Украина поразила нефтяной объект РФ в 700 километрах от границы — ЗеленскийPhotoVideo
Эксклюзив
14 июня, 08:31 • 49787 просмотра
Астрологический прогноз 15-21 июня 2026 года: неделя любви, вдохновения и больших возможностей
Эксклюзив
14 июня, 07:33 • 37032 просмотра
Всемирный день донора крови - в Украине растет культура донорства и поддержки пациентовPhoto
13 июня, 16:15 • 48537 просмотра
Федоров анонсировал "постепенное увольнение" военных с самой долгой службой и разъяснил отсрочки
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
3м/с
81%
741мм
Популярные новости
Ночная атака на Киев: в городе горят дома и пропало электроснабжение14 июня, 22:26 • 37943 просмотра
Массированная атака на Украину: в Киеве горит Лавра, раненые в Харькове14 июня, 22:55 • 21977 просмотра
Россия атаковала Успенский собор Киево-Печерской лавры — ПЦУ обнародовала фотоPhoto14 июня, 23:44 • 32716 просмотра
Число раненых в Киеве растет, враг ударил по 25-этажке15 июня, 01:40 • 8350 просмотра
По меньшей мере четверо погибших и десятки раненых — Киев подвергся комбинированной атаке врага02:47 • 15412 просмотра
публикации
Стали известны детали операции по "отрезанию" временно оккупированного Крыма новым подразделением ВСУ "Фаланга"13 июня, 19:56 • 72974 просмотра
"Ургентная ситуация": как Европа переосмысливает свою безопасность и роль в этом Украины13 июня, 13:50 • 97367 просмотра
Что должно быть в аптечке во время путешествия, чтобы отдых не испортили мелкие неприятности13 июня, 06:20 • 67637 просмотра
Как ухаживать за лавандой: полив, подкормка, обрезка и защита растенияPhoto13 июня, 05:52 • 79763 просмотра
Йога во время беременности: что говорят специалистыVideo12 июня, 12:44 • 82664 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Клименко
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Харьков
Днепр (город)
Соединённые Штаты
Иран
Реклама
УНН Lite
Под Белым домом установили гигантскую арену для боя в клетке в день рождения ТрампаPhotoVideo12 июня, 14:17 • 54651 просмотра
Тейлор Свифт стала самой молодой женщиной в Зале славы авторов песенVideo12 июня, 13:21 • 55407 просмотра
Ольга Мартыновская извинилась после критики из-за рассказа об издевательствах над животными в детствеPhoto12 июня, 10:00 • 61190 просмотра
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 115013 просмотра
Трамп поделился постом со словами "Нью-Йорк любит Трампа" после того, как его освистали на игре "Никс"Photo9 июня, 13:09 • 98805 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Шахед-136
Фильм
9К720 Искандер

На оккупированной Херсонщине фиксируют новые поражения мостов на пути в Крым

Киев • УНН

 • 516 просмотра

Ночью дроны атаковали мосты через Чонгар и на Арабатскую стрелку. Движение через Чонгар полностью перекрыто, а в Геническе введён реверсивный режим.

На оккупированной Херсонщине фиксируют новые поражения мостов на пути в Крым

На оккупированной Херсонщине фиксируют новые удары дронами, а также поражения и перекрытия мостов, указал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в понедельник в соцсетях, пишет УНН.

Мостопад продолжился. Гауляйтер Сальдо сообщил, что ночью были нанесены удары по мосту через Чонгар и мосту на Арабатскую стрелку. Движение на обоих мостах полностью остановлено. Сигнатуры пожаров сервиса FIRMS от NASA фиксируют возгорания в точках атаки. Оба моста уже были поражены на прошлой неделе с введением ограничений. Приближаемся к моменту полной остановки движения в Крым через Чонгар и Геническ

- написал Андрющенко.

Его сообщение появилось после заявления гауляйтера Херсонщины владимира сальдо, что "после массового налета БПЛА снова повреждены мосты в Херсонской области. После ночной атаки снова поврежден мост возле Чонгара. Движение через "Джанкой" полностью перекрыто. Также ночные удары наносились по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. Движение по нему перекрыто". Позже он заявил, что "реверсивное движение из Геническа на Арабатскую стрелку восстановлено".

Добавим

Военные с помощью middle-strike БПЛА украинского производства ранее уже наносили поражения по ключевым крымским мостам возле Чонгара и Армянска. Удары были осуществлены с помощью беспилотников FP-2 и "Бегемот". По мосту, соединяющему Херсонскую область с Крымом в Чонгаре, били дважды – в ночь с 6 на 7 июня, а также в ночь на 9 июня. 

8 июня под ударом оказался мост, ведущий из Геническа к Арабатской стрелке.

Еще два моста через Северо-Крымский канал - в районе населенных пунктов Преображенка и Мирное возле Армянска - были атакованы 11 июня. 

Кроме того, в ночь на 13 июня были поражены КПП "Джанкой", железнодорожный мост и понтонная переправа. На видеозаписях ударов, которые показали в 1-м отдельном штурмовом полку имени Дмитрия Коцюбайло, вместо традиционного прицела – зеленое сердце, характерное для ударных дронов, производимых компанией Fire Point.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Fire Point
Взрывы
Пожары
Война в Украине
НАСА
Херсонская область
Крым
Беспилотный летательный аппарат