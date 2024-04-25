Советник Байдена верит, что ATACMS изменят ситуацию на поле боя в Украине

США уже предоставили Украине баллистические ракеты дальнего действия ATACMS, и передадут больше в будущем, надеясь, что они изменят ситуацию на поле боя. Об этом заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.

Часть мы уже прислали, пришлем больше. Теперь у нас есть дополнительные и полномочия, и средства. Я не буду разглашать конкретные цифры из оперативных соображений. Я верю, что они изменят ситуацию - сказал Салливан на брифинге 24 апреля.

При этом он добавил, что одни только ракеты ATACMS не станут панацеей для победы Украины в войне.

"Одно средство не станет окончательным решением. Ситуацию в этом конфликте изменит совокупность возможностей, которые сочетаются с храбростью и мастерством украинских воинов. Поэтому мы считаем, что это хорошо, что мы можем их предоставить, но я не надеюсь, что один инструмент может стать волшебным средством в этом конфликте", - указал Салливан.

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Салливан подтвердил, что президент США Джо Байден в феврале 2024 года поручил предоставить Украине "значительное количество ракет ATACMS для использования на суверенной территории Украины." Салливан заявил, что эти ракеты уже прибыли в Украину, и что Вашингтон убежден, что Киев не будет использовать их для ударов по территории России.

"В течение длительного времени мы проверяли эти обязательства украинской власти, которые они брали на себя в отношении других систем, включая HIMARS, когда они убеждали, что будут использовать их только на украинской суверенной территории... Они каждый раз выполняли это обязательство по системам, которые мы им предоставляли, поэтому мы уверены, что они снова выполнят это обязательство", - добавил Салливан.

Он отметил, что решение о предоставлении ракет ATACMS Украине "последовало после закупки и использования Россией баллистических ракет Северной Кореи против Украины, а также возобновленных и растущих атак России на гражданскую инфраструктуру по Украине".

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Салливан отметил, что сейчас США имеют значительное количество ракет ATACMS, которые изготавливаются и поступают на американские склады: "Как следствие, мы можем продвинуться вперёд с обеспечением ATACMS, а также поддерживать готовность вооружённых сил США".

Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности отметил, что решение Конгресса о дополнительном финансировании для Украины поступило с опозданием, и Россия воспользовалась этим на поле боя, однако в США верят в способность Украины победить в войне.

"Путь впереди будет непростым. Россия собирается продолжать прорывать украинскую оборону, но со временем, как мы рассчитываем, положение Украины в этом конфликте улучшится. И мы верим, что Украина может победить и победит", - подчеркнул Салливан.

Дополнение

США передали Украине баллистические ракеты дальнего действия ATACMS еще в пакете помощи на 300 миллионов долларов в марте, подтвердил представитель Пентагона Чарли Диец. Также американский чиновник рассказал, что Украина использовала ATACMS прошлой ночью.

ATACMS могут способность лететь со скоростью, втрое превышающей скорость звука, и проводить маневры при приближении к цели, что значительно усложняет ее сбивание.

Эксперты ранее предполагали, что предоставление ATACMS со стороны США также могут добавить аргументов для того, чтобы Германия прислала Украине дальнобойные авиационные ракеты Taurus.

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