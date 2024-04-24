Байден заверил, что сделает все, чтобы ракетные системы и оружие были направлены в Украину в ближайшие часы

Президент США Джо Байден заверил, что на следующие несколько часов сделаю все, чтобы как можно скорее передать в соответствующие органы документы, чтобы ракетные системы, оружие были направлены в Украину. Об этом заявил Байден во время выступления, передает УНН.

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Поэтому я хочу сделать все, чтобы как можно быстрее продвинуть этот пакет. На следующие несколько часов, я сделаю все, чтобы передать в наши соответствующие органы документы, чтобы ракетные системы, оружие были направлены в Украину. Этот пакет, эта помощь не только поможет Украине, а и безопасности в Европе - сказал Байден.

Напомним

В среду, 24 апреля, президент США Джо Байден подписал пакет законодательства, который предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.