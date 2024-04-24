Байден заверил, что сделает все, чтобы ракетные системы и оружие были направлены в Украину в ближайшие часы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
  •  46746 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
  •  105225 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
  •  104263 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
  •  104755 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
  •  102609 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
  •  101144 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  136791 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157515 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154089 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  154004 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

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18 апреля 2024, 13:51  •  458507 просмотра

Байден заверил, что сделает все, чтобы ракетные системы и оружие были направлены в Украину в ближайшие часы

Президент США Джо Байден заверил, что ускорит подачу документов в соответствующие органы власти для отправки ракетных систем и вооружений в Украину в рамках пакета военной и экономической помощи Украине и союзникам США на сумму 61 миллиард долларов.

Война •   •  7855 просмотра
Байден заверил, что сделает все, чтобы ракетные системы и оружие были направлены в Украину в ближайшие часы

Президент Евросовета приветствовал решение Байдена подписать законопроект о помощи Украине

Президент Европейского Совета Шарль Мишель, заявил, что решение США выделить военную помощь Украине - демонстрирует общую приверженность ЕС и Вашингтона к поддержке свободной и независимой Украины, интегрированной в евроатлантическое сообщество.

политика •   •  6975 просмотра
Президент Евросовета приветствовал решение Байдена подписать законопроект о помощи Украине

Купили красивой оберткой голоса депутатов - Южанина о "клубе белого бизнеса" Гетманцева

Законопроект о "клубе белого бизнеса", предложенный Даниилом Гетманцевым, разделит предпринимателей на привилегированные и непривилегированные группы, предоставляя преференции одним и подвергая других более жесткому регулированию, что вызывает беспокойство относительно дискриминации и коррупционных рисков.

Экономика •   •  7177 просмотра
Купили красивой оберткой голоса депутатов - Южанина о "клубе белого бизнеса" Гетманцева

россия будет продавать газ Китаю почти на 30% дешевле, чем Европе

рф будет продавать газ Китаю по цене почти на 30% дешевле, чем в Европу, по крайней мере до 2027 года, согласно прогнозу Министерства экономического развития России.

Новости Мира •   •  7191 просмотра
россия будет продавать газ Китаю почти на 30% дешевле, чем Европе

Hugo Boss окончательно уходит из россии, продав бизнес оптовому партнеру Stockmann

Hugo Boss покидает россию, продавая свой бизнес оптовому партнеру Stockmann, прекращая свое присутствие в стране после приостановки деятельности после российского вторжения в Украину.

Война •   •  8678 просмотра
Hugo Boss окончательно уходит из россии, продав бизнес оптовому партнеру Stockmann

В Минцифры объяснили, чем важен законопроект по стимулированию развития цифровой экономики в Украине

Украинский парламент принял в первом чтении законопроект, который сделает "Дія. сіті" более доступной для стартапов, в частности малых технологических компаний, предоставляя доступ к лучшим налоговым ставкам в Европе и инструментам для масштабирования и привлечения инвестиций.

политика •   •  7039 просмотра
В Минцифры объяснили, чем важен законопроект по стимулированию развития цифровой экономики в Украине

Байден подписал законопроект о помощи Украине

Президент Джо Байден подписал законопроект о предоставлении помощи Украине.

Война •   •  8376 просмотра
Байден подписал законопроект о помощи Украине

В Пентагоне сообщили, как быстро смогут поставить помощь Украине после решения вопроса закона

США могут передать Украине помощь в течение нескольких дней после одобрения Конгрессом и подписания Президентом Байденом, указали в Пентагоне.

Война •   •  8610 просмотра
В Пентагоне сообщили, как быстро смогут поставить помощь Украине после решения вопроса закона

Германия и Великобритания планируют расширить совместные инвестиции в оборону для укрепления военно-промышленной базы Украины

Германия и Великобритания планируют интенсифицировать сотрудничество, включая совместную поддержку украинских вертолетов, вооружение, техническое обслуживание и обучение, с целью укрепления военно-промышленной базы Украины.

Война •   •  7597 просмотра
Германия и Великобритания планируют расширить совместные инвестиции в оборону для укрепления военно-промышленной базы Украины

Рада планирует повторно рассмотреть законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа

Парламент планирует пересмотреть введение штрафов за нарушение комендантского часа и правил светомаскировки, уменьшив штрафы для граждан, но увеличив штрафы для бизнеса.

Общество •   •  7540 просмотра
Рада планирует повторно рассмотреть законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа