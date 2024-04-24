Шольц повторил отказ поставки Taurus, но настаивает на увеличении Европой помощи Украине после шага США

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в среду, что Европа должна продолжать наращивать помощь Украине даже после одобрения большого пакета помощи США, но ясно дал понять, что он придерживается своего отказа от отправки крылатых ракет большой дальности Taurus Украине, сообщает AP, пишет УНН.

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Шольц выступил после встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Берлине. "Эти две страны являются крупнейшими в Европе поставщиками военной помощи Украине,... и обе пообещали продолжать это столько, сколько нужно", - указывает издание.

На этой неделе Украина получила поддержку благодаря одобрению Конгрессом США пакета военной помощи США на сумму 61 миллиард долларов, который откладывался в течение нескольких месяцев. Шольц назвал это "обнадеживающим и необходимым сигналом".

"Но я также хочу четко сказать, что решение Соединенных Штатов не освобождает нас здесь, в Европе, от задачи дальнейшего расширения нашей поддержки Украины, чтобы страна могла защитить себя от агрессора", - сказал канцлер ФРГ.

Как указывает издание, "Шольц, чья страна недавно обязалась поставить Украине третью батарею ракет Patriot, снова призвал другие европейские страны, которые имеют такую систему, проверить, могут ли они оставить ее в запасе".

Про Таурус

Тем не менее, на вопрос, отменит ли он свой часто критикуемый отказ послать ракеты Taurus, Шольц подробно перечислил военную технику, предоставленную Германией, и добавил: "Что касается упомянутой вами системы вооружения, мое решение не изменится".

Шольц утверждает, что ракеты Taurus могут быть использованы ответственно только с участием немецких солдат, как внутри, так и за пределами Украины, и говорит, что это черта, которую он не хочет пересекать.

Сунак, который во вторник пообещал новую военную помощь Украине, похвалил усилия Германии в области противовоздушной обороны, в частности, и сказал, что "каждая страна имеет разные вещи, которые она может предложить".

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