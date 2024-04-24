Шольц повторил отказ поставки Taurus, но настаивает на увеличении Европой помощи Украине после шага США

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
  •  9255 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
  •  103016 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
  •  102070 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
  •  103401 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
  •  102380 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
  •  100996 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  136695 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157477 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154072 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  153988 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

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Публикации

Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  188373 просмотра
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

22 апреля 2024, 13:19  •  229416 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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19 апреля 2024, 15:15  •  492769 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  409887 просмотра
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18 апреля 2024, 13:51  •  455566 просмотра

Шольц повторил отказ поставки Taurus, но настаивает на увеличении Европой помощи Украине после шага США

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа должна продолжать увеличивать помощь Украине даже после одобрения большого пакета помощи от США, но он оставил в силе свой отказ отправить в Украину крылатые ракеты большой дальности "Таурус".

Война •   •  3888 просмотра
Шольц повторил отказ поставки Taurus, но настаивает на увеличении Европой помощи Украине после шага США

Кулеба: путин пойдет на переговоры тогда, когда военная позиция рф будет "близка к краху"

Украина должна достичь военного успеха и создать коалицию в поддержку мирной формулы Зеленского, чтобы вынудить путина к серьезным переговорам.

Война •   •  3835 просмотра
Кулеба: путин пойдет на переговоры тогда, когда военная позиция рф будет "близка к краху"

Украина создаст единую систему помощи раненым на основе стандартов НАТО и боевого опыта

Украина планирует создать единую систему помощи раненым на основе стандартов НАТО, модернизировать тактическую медицину, обновить подготовку и учесть боевой опыт украинских медиков с 2014 года.

Война •   •  3408 просмотра
Украина создаст единую систему помощи раненым на основе стандартов НАТО и боевого опыта

Парламент принял законопроект, который упростит рассмотрение петиций и обращений граждан

Верховная Рада Украины приняла за основу правительственный проект Закона "Об обращениях граждан", направленный на усовершенствование законодательства об обращениях граждан и приведение его в соответствие с Законом "Об административной процедуре".

политика •   •  3213 просмотра
Парламент принял законопроект, который упростит рассмотрение петиций и обращений граждан

Украинские военные сбили вражескую ракету над Днепропетровской областью

Украинские военные сбили вражескую ракету над Днепропетровской областью.

Война •   •  4195 просмотра
Украинские военные сбили вражескую ракету над Днепропетровской областью

Боролся с течением Днестра, направляясь в Молдову на матрасе: нарушителя спасли пограничники

Украинец пытался нелегально попасть в Молдову, переплыв на надувном матрасе через Днестр, но был спасен пограничниками.

Криминал и ЧП •   •  3595 просмотра
Боролся с течением Днестра, направляясь в Молдову на матрасе: нарушителя спасли пограничники

Оккупанты ударили ракетой по пригороду Сум: на месте работают все необходимые службы

российская армия нанесла ракетный удар по пригороду Сум, все необходимые службы работают на месте происшествия для оценки последствий.

Война •   •  5225 просмотра
Оккупанты ударили ракетой по пригороду Сум: на месте работают все необходимые службы

Кулеба назвал справедливостью решение о приостановлении предоставления консульских услуг мужчинам за рубежом

Украина приостановила консульское обслуживание мужчин за рубежом, назвав это справедливым, поскольку, по словам министра иностранных дел Кулебы, "ребята в окопах очень устали", а некоторые "сидят в ресторанах".

Наши за границей •   •  4946 просмотра
Кулеба назвал справедливостью решение о приостановлении предоставления консульских услуг мужчинам за рубежом

Умеров обсудил насущные потребности ВСУ с делегацией Конгресса США

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с делегацией Конгресса США в Киеве, где обсудил насущные потребности в военной помощи, динамику боевых действий и прогресс Украины в освобождении оккупированных территорий от россии.

Война •   •  6550 просмотра
Умеров обсудил насущные потребности ВСУ с делегацией Конгресса США

Задержание заместителя шойгу иванова стало возможным благодаря ГУР: что известно

Заместитель министра обороны россии тимур иванов был арестован за государственную измену после того, как Главное управление разведки Министерства обороны Украины получило доступ к его конфиденциальной информации из-за кибератаки.

Война •   •  7006 просмотра
Задержание заместителя шойгу иванова стало возможным благодаря ГУР: что известно