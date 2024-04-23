"Storm Shadow и прочее действительно нужно Украине на поле боя": Зеленский переговорил с Сунаком о пакете помощи

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак лично сообщил ему о выделении крупнейшего британского пакета оборонной поддержки. Глава государства в этом контексте указал, что Storm Shadow и другие ракеты, сотни единиц бронетехники и плавсредств, боеприпасы - все это действительно нужно Украине на поле боя, пишет УНН.

Провел телефонный разговор с Риши Сунаком. Премьер-министр Великобритании сообщил мне о выделении крупнейшего до сих пор пакета оборонной поддержки объемом полмиллиарда фунтов стерлингов. Storm Shadow и ракеты других типов, сотни единиц бронетехники и плавсредств, боеприпасы - все это действительно нужно Украине на поле боя - написал Зеленский в соцсетях.

Глава государства выразил благодарность Великобритании и лично премьер-министру Сунаку за "проявление такой решительной поддержки, а также за готовность и в дальнейшем развивать оборонное сотрудничество, особенно с акцентом на морских и дальнобойных возможностях".

"Мы также обсудили необходимость создания действенной модели конфискации российских активов и поделились ожиданиями от предстоящего Саммита мира в Швейцарии и саммита Европейского политического сообщества в Великобритании", - отметил Зеленский.

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