Великобритания предоставит Украине самый большой пакет военной помощи

Великобритания обязуется предоставить Украине самый большой пакет военной помощи. Об этом сообщает Офис Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, передает УНН.

Детали

23 апреля во время визита в Польшу премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявит об историческом решении предоставить Украине самый большой пакет военной помощи.

Поддерживая Украину в ее борьбе против российской агрессии, Великобритания предоставит дополнительные 500 миллионов фунтов стерлингов на обеспечение страны боеприпасами, средствами противовоздушной обороны и беспилотниками.

Кроме того, Министерство обороны Великобритании также направит 60 лодок, более 1600 ударных и противовоздушных ракет, более 400 единиц техники (160 защищенных транспортных средств "Хаски", 162 бронемашины и 78 вездеходов). И почти 4 миллиона боеприпасов, направленный на укрепление обороны Украины на суше, море и в воздухе.

Премьер-министр Сунак заявил, что защита Украины является жизненно важной для безопасности не только Британии, но и всей Европы.

Защита Украины от жестоких амбиций россии жизненно важна для нашей безопасности и для всей Европы. Если путину позволят достичь успеха в этой захватнической войне, он не остановится на польской границе. Вооруженные силы Украины продолжают мужественно воевать, но нуждаются в нашей поддержке - и нуждаются в ней сейчас. Сегодняшний пакет поможет гарантировать, что Украина будет иметь все необходимое для борьбы с россией - заявил Риши Сунак.

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