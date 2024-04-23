Великобритания предоставит Украине самый большой пакет военной помощи
Киев • УНН
Великобритания предоставит Украине самый большой пакет военной помощи, включая боеприпасы, средства противовоздушной обороны, беспилотники, катера, ракеты, транспортные средства и боеприпасы для усиления обороны Украины против российской агрессии.
Великобритания обязуется предоставить Украине самый большой пакет военной помощи. Об этом сообщает Офис Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, передает УНН.
Детали
23 апреля во время визита в Польшу премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявит об историческом решении предоставить Украине самый большой пакет военной помощи.
Поддерживая Украину в ее борьбе против российской агрессии, Великобритания предоставит дополнительные 500 миллионов фунтов стерлингов на обеспечение страны боеприпасами, средствами противовоздушной обороны и беспилотниками.
Кроме того, Министерство обороны Великобритании также направит 60 лодок, более 1600 ударных и противовоздушных ракет, более 400 единиц техники (160 защищенных транспортных средств "Хаски", 162 бронемашины и 78 вездеходов). И почти 4 миллиона боеприпасов, направленный на укрепление обороны Украины на суше, море и в воздухе.
Премьер-министр Сунак заявил, что защита Украины является жизненно важной для безопасности не только Британии, но и всей Европы.
Защита Украины от жестоких амбиций россии жизненно важна для нашей безопасности и для всей Европы. Если путину позволят достичь успеха в этой захватнической войне, он не остановится на польской границе. Вооруженные силы Украины продолжают мужественно воевать, но нуждаются в нашей поддержке - и нуждаются в ней сейчас. Сегодняшний пакет поможет гарантировать, что Украина будет иметь все необходимое для борьбы с россией
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