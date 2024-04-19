Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
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Зеленский в Донецкой области провел совещание по ситуации с безопасностью
Прямые межгосударственные удары между Израилем и Ираном "завершены" - CNN
Враг за сутки нанес 85 ударов по Сумщине: есть раненый, повреждены многоквартирные дома
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВДЭксклюзив
россияне атаковали четыре приграничных села на Черниговщине: зафиксирован 21 взрыв
россияне не выпустили часть ракет по Украине: в ГУР рассказали о последствиях сбивания Ту-22
Зеленский побывал в Донецкой области: посетил раненых защитников
В столице и Киевской области опасные порывы ветра, объявлено штормовое предупреждение
Редкий шаг: демократы помогли преодолеть "решающее препятствие" перед голосованием пакета Джонсона с помощью Украине
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Великобритания предоставляет почти 150 миллионов фунтов для украинской энергетики
Великобритания выделяет почти 150 миллионов фунтов стерлингов на поддержку энергетического сектора Украины и помощь в восстановлении, защите и восстановлении ее энергетической системы.
Зеленский в Донецкой области провел совещание по ситуации с безопасностью
Президент Зеленский провел совещание по вопросам безопасности в Донецкой области, проинспектировал строительство фортификационных сооружений и посетил раненых защитников.
Прямые межгосударственные удары между Израилем и Ираном "завершены" - CNN
По данным разведки, Иран не будет отвечать на удары, вероятно, нанесенные Израилем по его территории.
Враг за сутки нанес 85 ударов по Сумщине: есть раненый, повреждены многоквартирные дома
За минувшие сутки российские войска 85 раз нанесли удары по Сумской области, ранив одного человека и повредив жилые дома, автомобили и другое имущество.
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
По состоянию на 18 апреля 2024 года в Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах в Украине, содержится информация о 37 301 пропавшем лице.
россияне атаковали четыре приграничных села на Черниговщине: зафиксирован 21 взрыв
россияне атаковали четыре пограничных села в Черниговской области, обстреляв их из минометов и ствольной артиллерии, в результате чего за последние сутки зафиксирован 21 взрыв.
россияне не выпустили часть ракет по Украине: в ГУР рассказали о последствиях сбивания Ту-22
Украинские военные сбили российский стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, в связи с чем другой самолет был вынужден развернуться, поэтому часть ракет россияне так и не выпустили.
Зеленский побывал в Донецкой области: посетил раненых защитников
Зеленский посетил раненых защитников, которые проходят лечение в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде в Донецкой области, вручил им государственные награды и поблагодарил врачей за спасение жизней бойцов.
В столице и Киевской области опасные порывы ветра, объявлено штормовое предупреждение
До конца дня в Киеве и области ожидаются опасные порывы ветра 15-20 метров в секунду, что обусловливает желтый уровень опасности и меры безопасности.
Редкий шаг: демократы помогли преодолеть "решающее препятствие" перед голосованием пакета Джонсона с помощью Украине
Комитет по вопросам регламента Палаты представителей Конгресса США продвинул пакет законопроектов о внешней помощи, включая помощь Украине, при поддержке демократов после оппозиции со стороны жестко настроенных республиканцев.