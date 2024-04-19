Великобритания предоставляет почти 150 миллионов фунтов для украинской энергетики

Представитель Великобритании при ОБСЕ Нилл Холланд заявил, что его страна усиливает поддержку Украины и передает почти 150 миллионов фунтов стерлингов на поддержку украинского энергетического сектора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал правительства Великобритании.

Великобритания усиливает усилия по поддержке Украины и выделила почти 150 миллионов фунтов стерлингов на поддержку энергетического сектора Украины. Мы продолжаем сотрудничество с партнерами G7+, чтобы помочь Украине восстановить, защитить и восстановить свою энергетическую систему - говорится в заявлении Нилла Холланда на странице сайта правительства Великобритании

Чиновник подчеркнул, что Великобритания стремится предоставить Украине поддержку, необходимую для ее защиты и вытеснения России с суверенной территории Украины. "Это единственный путь к справедливому и прочному миру", подчеркнул он.

Напомним

Великобритания рассматривает возможность отправить прототип лазерного оружия DragonFire в Украину до его запланированного развертывания в 2027 году, даже если оно не будет полностью доработано, чтобы ускорить процесс предоставления новых технологий для помощи украинской обороне.

УНН сообщал, что ограничения в потреблении электроэнергии в Украине действуют только на Харьковщине, в Кривом Роге и для промышленности в Донецкой области. В энергосистеме есть дефицит, привлечена аварийная помощь из Европы. С 18:00 до 22:00 для бизнеса и промышленности будут действовать ограничения.