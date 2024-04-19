Великобритания предоставляет почти 150 миллионов фунтов для украинской энергетики

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
  •  22167 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  197344 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  230478 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  230051 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  175466 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  119053 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  129456 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  140026 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  138182 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124594 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

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16 апреля 2024, 06:10  •  321205 просмотра

Великобритания предоставляет почти 150 миллионов фунтов для украинской энергетики

Великобритания выделяет почти 150 миллионов фунтов стерлингов на поддержку энергетического сектора Украины и помощь в восстановлении, защите и восстановлении ее энергетической системы.

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Великобритания предоставляет почти 150 миллионов фунтов для украинской энергетики

Зеленский в Донецкой области провел совещание по ситуации с безопасностью

Президент Зеленский провел совещание по вопросам безопасности в Донецкой области, проинспектировал строительство фортификационных сооружений и посетил раненых защитников.

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Зеленский в Донецкой области провел совещание по ситуации с безопасностью

Прямые межгосударственные удары между Израилем и Ираном "завершены" - CNN

По данным разведки, Иран не будет отвечать на удары, вероятно, нанесенные Израилем по его территории.

Новости Мира •   •  4418 просмотра

Враг за сутки нанес 85 ударов по Сумщине: есть раненый, повреждены многоквартирные дома

За минувшие сутки российские войска 85 раз нанесли удары по Сумской области, ранив одного человека и повредив жилые дома, автомобили и другое имущество.

Война •   •  7936 просмотра
Враг за сутки нанес 85 ударов по Сумщине: есть раненый, повреждены многоквартирные дома

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

По состоянию на 18 апреля 2024 года в Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах в Украине, содержится информация о 37 301 пропавшем лице.

Война •   •  22167 просмотра
Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

россияне атаковали четыре приграничных села на Черниговщине: зафиксирован 21 взрыв

россияне атаковали четыре пограничных села в Черниговской области, обстреляв их из минометов и ствольной артиллерии, в результате чего за последние сутки зафиксирован 21 взрыв.

Война •   •  7404 просмотра
россияне атаковали четыре приграничных села на Черниговщине: зафиксирован 21 взрыв

россияне не выпустили часть ракет по Украине: в ГУР рассказали о последствиях сбивания Ту-22

Украинские военные сбили российский стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, в связи с чем другой самолет был вынужден развернуться, поэтому часть ракет россияне так и не выпустили.

Война •   •  8773 просмотра
россияне не выпустили часть ракет по Украине: в ГУР рассказали о последствиях сбивания Ту-22

Зеленский побывал в Донецкой области: посетил раненых защитников

Зеленский посетил раненых защитников, которые проходят лечение в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде в Донецкой области, вручил им государственные награды и поблагодарил врачей за спасение жизней бойцов.

Война •   •  9136 просмотра
Зеленский побывал в Донецкой области: посетил раненых защитников

В столице и Киевской области опасные порывы ветра, объявлено штормовое предупреждение

До конца дня в Киеве и области ожидаются опасные порывы ветра 15-20 метров в секунду, что обусловливает желтый уровень опасности и меры безопасности.

Общество •   •  8677 просмотра
В столице и Киевской области опасные порывы ветра, объявлено штормовое предупреждение

Редкий шаг: демократы помогли преодолеть "решающее препятствие" перед голосованием пакета Джонсона с помощью Украине

Комитет по вопросам регламента Палаты представителей Конгресса США продвинул пакет законопроектов о внешней помощи, включая помощь Украине, при поддержке демократов после оппозиции со стороны жестко настроенных республиканцев.

политика •   •  9706 просмотра
Редкий шаг: демократы помогли преодолеть "решающее препятствие" перед голосованием пакета Джонсона с помощью Украине