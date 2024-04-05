Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
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Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
Пентагон относительно ударов по российским НПЗ: поддержка Украины предназначена для защиты и возвращения ею своей суверенной территории, не предоставляем помощи для использования вне этого
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Позволит приобрести более 1000 дронов: Иван Федоров анонсировал кадровые увольнения в Запорожском облсовете, полномочия которого исполняет ОВА
Если рф начнет покупать иранские баллистические ракеты - в ВС ВСУ рассказали, насколько готовы им противодействовать
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Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"Эксклюзив
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Пентагон относительно ударов по российским НПЗ: поддержка Украины предназначена для защиты и возвращения ею своей суверенной территории, не предоставляем помощи для использования вне этого
По словам представителя Пентагона Пэта Райдера, помощь США Украине имеет целью помочь ей защитить свою суверенную территорию и вернуть ее, и США не предоставляют никакой помощи для использования вне этого.
Нацгвардейцы взяли в плен оккупанта, который ехал штурмовать позиции ВСУ на мопеде
Национальная гвардия задержала 43-летнего контрактника российской бригады морской пехоты, который подъехал на мопеде к украинским позициям вблизи Урожайного с целью разведки.
Школы 6 прифронтовых областей Украины обеспечат гаджетами с уникальным контентом изучения украинского языка
900 устройств, включая ноутбуки и планшеты с уникальным контентом eKidz, будут предоставлены школам в 6 прифронтовых областях Украины - Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской - для развития базовых навыков чтения и изучения украинского языка.
ТЦК будут вызывать граждан, которым исполнилось 25 лет, для уточнения данных и прохождения медосмотра - Генштаб
Согласно новому закону, ТЦК будут вызывать граждан, состоящих на воинском учете и достигших 25-летнего возраста для уточнения учетных данных и прохождения медицинского осмотра.
Сплоченность и региональное развитие: Одесская область - новый пилотный регион швейцарско-украинского проекта UCOR
Одесская область - новая пилотная область швейцарско-украинского проекта UCOR.
Более 50 нардепов имеют подозрения в уголовных преступлениях - ЧЕСТНО
По данным Движения ЧЕСТНО, по меньшей мере 54 депутата Верховной Рады подозреваются в совершении уголовных преступлений, преимущественно в коррупции и государственной измене.
Позволит приобрести более 1000 дронов: Иван Федоров анонсировал кадровые увольнения в Запорожском облсовете, полномочия которого исполняет ОВА
Иван Федоров, председатель Запорожской областной военной администрации, объявил о кадровых чистках в Запорожском областном совете, чтобы сэкономить до 18 миллионов гривен ежегодно, что позволит закупить более 1000 беспилотников для обороны.
Если рф начнет покупать иранские баллистические ракеты - в ВС ВСУ рассказали, насколько готовы им противодействовать
Украина имеет системы противовоздушной обороны, способные сбивать иранские баллистические ракеты типа "Фатех-110" и "Золфагар" с дальностью полета 300 и 600 км соответственно, но нуждается в большем количестве таких систем, чтобы противостоять большому количеству ракет.
Рынок труда продолжает испытывать дефицит работников: НБУ назвал причины и последствия
Спрос на рабочую силу продолжает расти, тогда как предложение остается ограниченным из-за миграции, что приводит к дефициту кадров и росту заработной платы, а доходы домохозяйств поддерживаются бюджетными трансфертами, индексацией пенсий и повышением минимальной заработной платы.
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
Чрезмерное количество 135 различных налоговых взысканий в Украине побуждает предпринимателей работать в теневой экономике, которая, по словам председателя Комитета экономистов Украины Андрея Новака, составляет около 50% украинской экономики.