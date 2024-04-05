Пентагон относительно ударов по российским НПЗ: поддержка Украины предназначена для защиты и возвращения ею своей суверенной территории, не предоставляем помощи для использования вне этого

Представитель Пентагона Пет Райдер в ответ на вопрос об ударах по российским НПЗ, заявил, что помощь США Украине имеет целью помочь ей защитить свою суверенную территорию и вернуть ее, и Соединенные Штаты не предоставляют никакой помощи для использования вне этого. Об этом он сказал на брифинге 4 апреля, пишет УНН.

Помощь, которую мы предоставляем Украине, предназначена для того, чтобы они защитили свою суверенную территорию и - вернули свою суверенную территорию. Мы не предоставляем никакой помощи для использования вне этого. Я бы направил вас в Украину, чтобы вы поговорили об их операциях. Конечно, наше внимание сосредоточено на том, чтобы они могли защитить себя сказал Райдер в ответ на вопрос, говорил ли Пентагон с Украиной по поводу ударов по российским НПЗ и поддерживает ли их.

На попытку уточнения представитель Пентагона ответил, что "мы часто разговариваем с нашими украинскими коллегами на разные темы".

Зеленский ответил относительно реакции США на удары по российским НПЗ